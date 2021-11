Sindicatos de camioneros realizan jornada de paro en Brasil

Camioneros de transporte de cargas protagonizan desde primeras horas de este lunes una jornada de paro en Brasil para rechazar la política de precios de los combustibles, así como exigir que se cumplan las tarifas mínimas de cargas por carretera y se conceda la jubilación especial luego de 25 años de labor.

La protesta es convocada por el Consejo Nacional de Transporte de Carga por Carretera (Cntrc), la Asociación Brasileña de Conductores de Vehículos Motorizados (Abrava) y la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y la Logística (Cnttl).

El presidente de la Cntrc, Plínio Dias, declaró a medios locales que el incremento de precio de los combustibles por la estatal Petrobras provoca el aumento de los costos de operación de los transportes y, por consiguiente, de los artículos de primera necesidad.

De acuerdo con informaciones difundidas por la Cnttl a través de las redes sociales, camioneros paralizaron sus labores en Ijuí (Río Grande del Sur) y en los puertos de Santos (São Paulo) y Salvador (Bahía).

Videos compartidos en las redes sociales muestran que en el puerto de Santos la policía empleó gas lacrimógeno contra los manifestantes. Además, amenazó con disparar balas de goma.

En un parte emitido a las 07H00 hora local, la Policía Federal de Carreteras identificó dos puntos de concentración de manifestantes en Goiás y Río de Janeiro. Informó que había dispersado otros dos y aseguró que “no hay constancia de ningún bloqueo parcial o total en las carreteras federales”.

Repressão na greve dos caminhoneiros, no Porto de Santos, horas após ser iniciada na madrugada desta segunda (1). Mobilização exige preço justo para os combustíveis, o que coloca em xeque a política privatista de Bolsonaro para a Petrobrás, com a manutenção do PPI. pic.twitter.com/dzROikT2Fo

La víspera, el Sindicato de Transportistas Autónomos por Carretera de Mercancías en Baixada Santista (estado de São Paulo) y Vale do Ribeira (sur de São Paulo) informó que respaldaría la protesta.

El paro no es apoyado por la Confederación Nacional de Transportistas Autónomos (CNTA), la Federación de Empresas de Transporte de Paraná (Fetranspar), la Confederación Nacional de Transportes (CNT) y el Sindicato de Transportistas de Combustibles y Derivados del Petróleo del Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG).

Detonantes de la protesta

Los camioneros señalan que otro detonante de la protesta fue las declaraciones emitidas días atrás por el ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, designado negociador con el gremio.

El funcionario dudó que hubiera paro general. Expresó que el Ejecutivo no puede regular el mercado y que los camioneros deben aceptar la subida de los precios y cargarla a los clientes, lo que aquellos interpretan como un ataque a los trabajadores y sus familias.

🚛 Tudo parado no entroncamento da BR 285 com a ERS-342, em Ijuí-, no Rio Grande do Sul. Caminhoneiros autônomos gaúchos permanecem parados.#GreveCaminhoneiros #SomosTodosCaminhoneiros #1deNovembro pic.twitter.com/mB6mbL2hBU

