Sepa cuántas veces Maduro ha llamado al diálogo nacional

“Más de 600 veces el presidente de la República, Nicolás Maduro ha llamado al diálogo nacional”, así lo aseveró el primer vice presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante la emisión de su acostumbrado programa de los miércoles Con El Mazo Dando, en su edición 257.

Desde el estado La Guaira, Cabello afirmó que “hablar no significa rendirse, claudicar, ni captular: es simplemente hablar. Tenemos nuestra propuesta, que no es otra cosa que el Socialismo Bolivariano Chavista, popular, de nuestra gente empoderada, Nuestro pueblo con poder. La propuesta de ellos, el capitalismo: ¡defiéndanlo pues!, creo que no es una tarea fácil para usted señor Trump, a nosotros también nos molestaría mucho hablar con alguien que se cree dueño del mundo, pero usted es el presidente de Estados Unidos y si tenemos que hablar con usted, lo haremos”, acotó .

El primer vicepresidente del Psuv y también presidente de la Asamblea Nacional declaró que “sin rendirnos, ni capitular, sin condiciones previas, se llevaría el diálogo. De presidente Nicolás Maduro a presidente Donal Trump, de Gobierno a Gobierno , como debe ser. Lo demás es invento suyo de poner un presidente aquí, creyendo que le iba a entregar todo, porque decía tener el apoyo del 80% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 90% del pueblo”, señaló.

Con el Mazo Dando