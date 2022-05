Senadores de EE.UU. instan al presidente Biden levantar sanciones contra Venezuela

Un total de 18 senadores Demócratas del Congreso de EE.UU., instan a la administración de Joe Biden a levantar las sanciones ilegales impuestas contra Venezuela.

La solicitud la emitieron a través de una misiva, publicada por el periodista de AP, Joshua Goodman, en su cuenta de Twitter @APjoshgoodman.

18 progressive Democrats in Congress in letter to @POTUS urge the Biden administration to lift all sanctions on Venezuela that “exacerbate the humanitarian situation.” pic.twitter.com/oOafUaaAJO

