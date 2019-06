Rogers Waters respalda lucha del pueblo venezolano contra arremetida imperialista

El exlíder de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, ratificó su respaldo a la lucha emprendida por el pueblo venezolano ante las maniobras agresivas del gobierno de Estados Unidos (EEUU).

“Continuaremos haciendo todo lo que podamos para apoyar la lucha de Venezuela contra los esfuerzos del imperialismo por destruirlo. Estamos con usted y seguiremos con usted”, enfatizó Waters al recibir un cuatro venezolano enviado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como símbolo de gratitud ante la solidaridad demostrada con el país.

El instrumento musical, que cuenta con la rúbrica del Jefe de Estado, llegó a manos del autor de Another Brick in the Wall (Otro ladrillo en la pared, por su significado en español) por intermedio del cantante venezolano Paul Gillman, quien se encuentra de visita en Londres, Inglaterra.

“Le mandé un cuatro a Roger Waters, una celebridad del rock mundial, quien ha tenido una postura de comprensión, solidaridad y apoyo al pueblo de Venezuela frente al bloqueo imperialista estadounidense, en apoyo a la paz y estabilidad de Venezuela”, expresó el Presidente Maduro este jueves durante el lanzamiento del Plan Ofensiva Cultural 2019, celebrado en el Museo Alejandro Otero de Caracas.

Ante ello, el músico inglés extendió un mensaje de agradecimiento a través de un audiovisual difundido por Prensa Presidencial en su cuenta en la red social Twitter.

“Este es un instrumento muy hermoso. El hecho de que usted lo haya firmado para mí y lo haya enviado con este buen amigo de Venezuela a Inglaterra me conmueve profundamente. Muchísimas gracias por esto, estoy muy agradecido”, expresó Waters.

En tanto, el músico venezolano Paul Guillman manifestó su regocijo por la responsabilidad encomendada de entregar el instrumento musical al mítico Roger Waters. Así mismo, denunció que su llegada al Aeropuerto Internacional de Londres fue accidentada a causa de inconvenientes con efectivos policiales.

“Fuimos retenidos un tiempo e interrogados acerca de nuestra relación con Roger Waters, se llevaron el cuatro y luego nos dijeron que vendrían otros policías. Al final, salimos de ese incómodo momento y cumplimos con nuestra misión”, dijo.

AVN