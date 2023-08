Rodríguez: ¡De aquí no nos vamos hasta que no escojamos el nuevo CNE!

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, expresó que el Parlamento se declara en sesión permanente hasta elegir nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En este sentido, manifestó que esta decisión está amparada bajo el artículo número 60 del Reglamento de Interior y de Debate de la AN «de aquí no nos vamos hasta que no escojamos el nuevo CNE», escribió desde la red social X.

Vale recordar que el pasado jueves, el Comité de Postulaciones Electorales 2023 entregó el listado de 104 ciudadanos y ciudadanas elegibles para optar al cargo de Rectores o Rectoras principales y suplentes del CNE.

Amparados en el Art. 60 del Reglamento Interior y de Debates de nuestra AN, nos declaramos en Sesión Permanente hasta elegir a las autoridades del nuevo Consejo Nacional Electoral. ¡De aquí no nos vamos hasta que no escojamos el nuevo CNE! pic.twitter.com/Vjs0mltVxb — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 16, 2023

Con el Mazo Dando