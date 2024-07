Rodríguez a la APEX: Traten de decir la verdad y no alentar fantasías soporte de violencia

El jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, exigió a la Asociación de Prensa Extranjera (APEX), acreditada en país, a decir la verdad y a no alentar a la violencia del sector extremista de cara a las elecciones del 28 de julio.

Estas declaraciones de Rodríguez se deben a que APEX emitió un documento en el que el gremio comunicacional hizo un llamado al respeto y a no involucrar el trabajo periodístico en cuestiones políticas.

«Justamente esa es nuestra exigencia: que no se involucren tomando partido x la fracción más extremista y violenta en Venezuela. 2) traten de decir la verdad y no alentar fantasías soporte de violencia. No lo permitiremos 3) la última línea del comunicado es simplemente risible», respondió Rodríguez a través de la red social X.

Con el Mazo Dando