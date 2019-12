Robo de Monómeros por parte de Juan Guaidó ocasionó quiebre en empresa colombo-venezolana

La oposición venezolana en su insistencia por asaltar el poder en Venezuela, ha realizado un conjunto de acciones que han deslegitimado su política frente al pueblo venezolano. El Gobierno de Venezuela, ha denunciado en reiteradas oportunidades que Juan Guaidó se ha robado algunos activos pertenecientes al país, y no solo eso, sino que ha utilizado el dinero de la empresas venezolanas para fines personales.

Tal es el caso de la filial de Petróleos de Venezuela Monomeros. El pasado mes de septiembre el titular del Ministerio de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, responsabilizó al diputado venezolano y al presidente de Colombia, Iván Duque, de la destrucción y desmantelamiento de la empresa de petróleos binacional Monómeros, filial de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

Esta compañía petrolera colombo-venezolana con sede en Barranquilla, departamento Atlántico de Colombia, fue desfalcada por los directivos de esta empresa, en actividad conjunta con el presidente Duque y Guaidó, según denunció Quevedo.

Pago de vacunas

Un artículo publicado por el Diario La Libertad señala que existen documentos que indican que la compañía estaría a nombre de Alfredo Chirinos, un presunto ‘testaferro’, quien es la mano derecha del expresidente de la Asamblea Nacional (en desacato) venezolana y dirigente del partido político Acción Democrática, Henry Ramos Allup.

El portal web indica que políticos venezolanos viajaban de manera constante entre la capital del Atlántico y Bogotá para el ‘trabajito operacional’ y manejar todo lo relacionado a las decisiones ejecutivas de la empresa, tales como contratación, finanzas, bienes y servicios y hasta la activación de fuentes productivas.

“Todo apunta a que la búsqueda insistente de la “mermelada” tenía un propósito, la financiación de las organizaciones políticas venezolanas de oposición y se manejaba desde la Asamblea Nacional con el vínculo de la —Comisión de energía y petróleo–, en la cual están miembros de distintos colectivos partidistas, donde se entreteje una mafia de corrupción, extorsión y chantaje a directivos de Monómeros S.A”, precisa.

El diario detalla que fuentes de alta confidencialidad reveralon que quienes deseen ser parte de la junta directiva de Monómero deben pagar por adelantado a los diputados venezolanos, supuestamente como “apoyo voluntario” a una campaña presidencial, esta misma exigencia debía ser atendida también por quienes estuvieran vinculados a la mencionada empresa con contratos jugosos y quisieran continuar obteniendo dividendos.

Enfatiza que existen empresarios colombianos y venezolanos que poseen material probatorio como audios y grabaciones de reuniones donde entregaron altas sumas a los representantes de la organización política Acción Democrática, luego de ser amenazados, maltratados verbalmente y exigírseles una cuantiosa “vacuna” en dólares, de acuerdo a lo que devengaban por nómina o contratos.

“El destino de dichos aportes sería la ciudad de Caracas, específicamente a las arcas personales del jefe político de dicho partido Henry Ramos Allup, y como último destino España para ser manejados por su testaferro”, indica el Diario La Libertad.

Informes maquillados

La directiva de Monómeros, dirigida por la oposición venezolana, ha emitido informes maquillados de la empresa a fin de ocultar la mala gerencia y productividad de la organización.

La empresa fue declarada con inviabilidad financiera futura por la Superintendencia Colombiana de Asociaciones, hay un déficit en su flujo de caja, tiene una pérdida de 30 millones de dólares en lo corrido de este año.

Además está operando con altos costos de producción, hay plantas que no están funcionando y hay un direccionamiento del capital para “gastos extraordinarios de administración”, para asignar cuantiosas remuneraciones y beneficios a miembros de su junta directiva y comité ejecutivo, disparándose cuatro veces más los egresos; estos gastos no existían antes, así como también los miembros del Comité Ejecutivo no ejercían funciones que no estuvieran contempladas en los estatutos de la empresa, reseña el portal web antes mencionado.

Producción más baja en 2019

Un informe señala que la producción de 2019 comporta el más bajo registro de los últimos 5 años (620 MTM) considerando que en el 2017 y 2018 la empresa operó bajo sanciones del departamento de estado de Estados Unidos.

Además durante 2019 se registra la menor venta en los últimos 5 años incluyendo el 2017 y 2018.

Monómeros ha tenido:

Menores ventas por migración de clientes hacia otros proveedores más seguros.

Poca, casi cero, presencia en el mercado internacional.

Desconfianza de proveedores de Materias Primas por retraso en pagos, cero crédito de proveedores por desconfianza o inestabilidad de la administración y en suministros fertilizantes al sector café.

La Federación de cafeteros dio por terminado un convenio de 25 años con la empresa.

Monómeros está operando con altos costos de producción, por un lado por los bajos niveles de producción y por plantas paradas, además de los gastos de administración extraordinario de personal al asignar remuneración y beneficios a miembros del Comité Ejecutivo. Estos gastos se proyectan en 4 MMUSD solo en 2019.

También el flujo de caja es deficitario, lo que se evidencia en retardo en pago a proveedores de materias primas y servicios con retardo de más de 45 días.

