Redes sociales promueven campaña de odio contra Venezuela

“Hay quienes están pagando campaña por ahí por las redes sociales para volver a promover el odio entre venezolanos, la división entre venezolanos. ¡Dile que no a la campaña del odio, dile que no a la campaña de división, dile que no a la compaña en contra de Venezuela!”.

La afirmación corresponde al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien denunció que las redes sociales promueven una campaña de odio en contra de venezolanos y venezolanos.

En este sentido, aseguró que detrás de la campaña de odio y de división está el deseo distintos sectores que buscan “llenar de violencia a nuestro país otra vez, con algún tipo de guarimba, sabotaje (…). Vamos a abrazarnos todos los venezolanos y venezolanas para con esfuerzo propio echar adelante a Venezuela”.

Plan Vuelta a la Patria

Por otra parte, el Jefe de Estado informó que este miércoles arribaron al país 250 connacionales provenientes de Perú, como parte del Plan Vuelta a la Patria.

“Hoy llegó un avión totalmente gratuito de Conviasa, línea aérea bandera de Venezuela, trayendo 250 compatriotas a su tierra. ¡Hombres y mujeres, bienvenidos!”.

Al respecto, resaltó que diariamente ingresan venezolanos y venezolanas por la frontera con Colombia, “quienes están tomando la decisión correcta de regresar a su Patria para trabajar y con esfuerzo propio recuperarla.

Asimismo, apuntó que Venezuela es el único país en el mundo que cuenta con un plan gratuito, que permite el retorno en avión de todos aquellos venezolanos que producto de la guerra económica decidieron irse.

“Vengan a emprender, los amamos. Aquí en Venezuela tienen a un país que es de ustedes y tienen a un Presidente que los ama y que desea ver el día en que regresen todos a un país próspero y recuperado”, aseguró el Mandatario nacional.

Prensa Presidencial