Realizan conversatorio “Chávez Homenaje al Amigo” en Barinas

Como parte de la reinauguración de la casa materna del Comandante Hugo Chávez Frías en la capital del estado Barinas, se realizó también el conversatorio “Chávez Homenaje al Amigo”, para rendir tributo al líder eterno de la Revolución y narrar desde la perspectiva familiar su historia.

Una actividad organizada por la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez como parte de la conmemoración por los 10 años de su siembra y que contó la participación de Ana Sofía Cabeza, como oradora de orden de la misma.

En este sentido, refirió que el conversatorio tiene como finalidad conocer las vivencias del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el ámbito familiar y, para ello, dijo: “Contamos con la presencia de su padre, Hugo de los Reyes Chávez, sus hermanos Adán Coromoto Chávez Frías, Narciso Antonio (Nacho) Chávez Frías, respectivamente y un vecino amigo del Comandante, Iván Mendoza”.

“Nacho” Chávez narró sus vivencias junto a su hermano cuando tenían que asistir juntos al colegio y aseguró que desde muy joven “Hugo era un gran líder”, recordó que durante la infancia, se les hacía difícil ir a la escuela, porque se acababan de mudar a la metrópolis de Barinas.

“Nosotros vegueros y nuestro padre nos trajo a estudiar en la escuela O’Leary, fue Hugo Chávez quien me enseñó como llegar a la escuela. Los primeros días él me guiaba, pero luego ya me dijo que me tocaba ir solo. Fue así como aprendí y llegué a conocer esta ciudad que es inmensa”, comentó.

Para él, el Comandante Chávez fue un líder, creador, un gran guía, por eso fue y es amado por este pueblo venezolano. “Hugo Chávez traspasó las fronteras y llevó amor al mundo”, resaltó Narciso Chávez.

Por otra parte, Iván Mendoza recordó que conoció a Chávez alrededor de una pelota de béisbol, “aún en mis oídos están sonando los pasos de Hugo joven, de Hugo el muchacho, recuerdos muy humildes que tienen que ver con esa Barinas que sirvió de asiento y recogimiento de toda esa muchachada que venía de los campos de Barinas y que traían su particularidad de cada pueblo”, manifestó.

“Fue aquí en este espacio, donde tuve la dicha de recibir a esos jóvenes que llegaron de Sabaneta, entre ellos Hugo Chávez un muchacho delgado con ciertas características muy especiales para el deporte, que tenía la gran facilidad para organizar eventos. No había un día en el cual Hugo no inventara algún evento especial para compartir con nosotros”, relató Mendoza.

VTV