OPINIÓN| El «puto» dólar 

POR: Wilmer Armando Depablos

cuando escuchamos al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y líder indiscutible de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, mientras rendía la Memoria y Cuenta, ante el majestuoso recinto de la Asamblea Nacional, cumpliendo con el mandato del artículo 237, tal y como se lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decir » el puto dólar » algunos quedaron atónitos, otros soltaron la carcajada y otros aplaudimos.

La Real Academia Española o RAE como se le conoce acepta semejante expresión aunque muchos no lo crean, pues el adjetivo «puto» se usa como un prefijo intensificador y ahí muere el escándalo, por eso hay que reírse y aplaudir la vehemencia del Presidente Maduro, en su auténtica alocución y salir a las «putas» redes y defenderlo ante los detractores que harán lo que saben hacer, tratar de descalificarlo, para eso contamos con una guerrilla comunicacional y un pueblo culto que no se deja manipular.

Ha sido todo un discurso claro, potable y sencillo dirigido no a la élite gubernamental, ni la otras élites del país, sino esencialmente al pueblo, por eso, aplaudimos la claridad del mismo, veamos lo que fue la estructura del mismo:

Al principio, saludó a todos los presentes de forma protocolar y al pueblo soberano que lo veía y oía a través de los medios en cadena nacional y lo acompañaba en las afueras del Palacio Legislativo.

De inmediato hizo un extraordinario contraste entre la Rendición de Cuentas de la Venezuela Real y el desastre de la versión Narniana. Y ridiculizó al Reino Unido que pretende reconoce e imponer como » legítima » a una Asamblea Nacional del 2015, que terminó su periodo conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 2020. Se comprende tal actuación para quienes le » regalaron» las toneladas de oro de nuestro pueblo que tarde o temprano nos lo tendrán que devolver.

Aprovechó la oportunidad desde el pódium para señalar las 4 etapas por las que hemos pasado y de donde venimos de una forma sencilla y clara para rescatar como lo hacía siempre el Comandante Chávez y evitar que los medios occidentales y sus laboratorios de guerra sucia, sus Anclas y estrategias borren la memoria histórica y reciente de nuestro pueblo. Tema de un análisis en otro artículo. Sin memoria histórica no podría haber conciencia de patria por eso es clave su discurso de en ese sentido.

Luego sin vacilar abordó dos temas claves soportados en láminas irrefutables de la » realidad país » expresión inoculado por los medios a la derecha, cuando se refiere al tema económico y de alimentación y por supuesto de los cuales no mencionarán o citarán las corporaciones de la desinformación a partir de esta presentación clara y sencilla del Presidente de todos los venezolanos, pues, ya sabemos que cuando se les enfrenta a la realidad Real y no a la versión Narniana ellos invisibilizan el tema, lo minimizan o en su defecto no lo confrontan es su triste estrategia de seguir en el mundo irreal o ficción pero nosotros en guerrilla comunicacional estamos obligados analizar el discurso y confrontarlos en todos los espacios virtuales y reales con la altura y nivel de conciencia política que nos dio el Comandante Chávez cuando nos enseñó como comunicar y el Presidente Maduro nos acaba de dar las cifras en láminas como resultado de su gestión impecable de este 2022 en defensa de nuestro noble y valiente pueblo.

Hagamos lo propio y no dejemos que esos » putos» medios de la desinformación sigan manipulando las mentes de nuestros pueblos. La Guerra real está allí en el campo de batalla mental y nosotros tenemos las armas de Chávez y la gestión del Presidente Maduro para hacer el contra peso de forma clara y sencilla. Hagámoslo !