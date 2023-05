PSUV expresa su solidaridad y acompañamiento a la población en condición de autismo

Prensa PSUV // Floriana Guzmán.- «Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresamos nuestra solidaridad y acompañamos a toda la población en condición de autismo del territorio nacional y del mundo entero», así lo expresó el primer vicepresidente, Diosdado Cabello.

«Nuestro cariño, respeto, amor, admiración y acompañamiento en todas las batallas que tengan que dar, donde tengan que darlas y contra quien tenga que darlas. No los vamos a dejar solos», dijo.

Destacó que han observado las actividades que se han realizado en todos los estados de Venezuela: «actos, conciertos y murales con ellos, es el reconocimiento».

En este sentido, invitó a los venezolanos a revisar lo que ocurría en Venezuela hace 40 años con la población que hubiese tenido alguna condición de autismo en ese instante o con compañeros con síndrome de down: «pregunten cuál era la política de protección para ese sector vulnerable de la población, los ignoraban, no los reconocían. Hoy día tienen presencia y cada día tendrán más presencia porque esta es una Revolución de verdad, no es una Revolución de mentira; donde el ser humano es fundamental, nuestra solidaridad a todos ellos y a su familia, seguiremos en batalla».

También añadió que continuarán aprobando leyes para la protección y evitar la discriminación: «Seguiremos aprobando leyes que tengan que ver con la protección para evitar discriminación y persecución contra cualquier ser humano y sobre todo para aquellos que tenga alguna dificultad para defenderse y que las leyes se encarguen de aquellos que violan los códigos éticos de comportamientos y que siga su curso la justicia», concluyó.