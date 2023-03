Psuv Cojedes se pronuncia en apoyo al presidente Nicolás Maduro

Durante una rueda de prensa convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en Cojedes, Iris Varela, enlace política del PSUV en la entidad, encabezó el pronunciamiento en apoyo a la lucha emprendida por el presidente Nicolás Maduro para combatir la corrupción.

Varela estuvo acompañada por el organizador del PSUV, John Moreno; Juan Navas, enlace de la JPSUV; Jexson Juárez, alcalde del municipio Pao; Úliber Quintero, alcalde del municipio Anzoátegui, Damián Barradas, alcalde del municipio Ricaurte, además de los integrantes del Equipo Político Estadal y la JPSUV.

Cuestionó que, Leopoldo López fue alcalde y de dónde puede justificar que vivía en una tremenda mansión en Caracas y que viva en España paseando. «¿A qué se dedica para vivir en otro país? ¿De dónde saca Antonio Ledezma para vivir el barrio Salamanca y para tener el nivel de vida que ellos exigen? si él fue alcalde de Caracas.

Resaltó que, la función pública no vuelve rico a nadie y el que se vuelva rico con la función pública debe ser investigado. «La corrupción no tiene color político, es un cáncer del Estado donde se enquista la corrupción, es un mal mayor, un mal que llevó al Pueblo a las calles y a repudiar a la clase dominante, por eso todos cerramos filas con el Comandante Chávez», dijo.

También, Varela destacó que aquí les ha tocado una lucha dura con el presidente Nicolás Maduro porque empezó una arremetida contra el país y comenzaron a asfixiar al Pueblo económicamente y que el presidente hace milagros para poder sostener el funcionamiento del aparato del Estado. «Haciendo eso el presidente, confía en personas de acuerdo a sus capacidades para que asuma tareas en el Estado y luego cuando el presidente solicita recursos que se suponen se han generado producto de las actividades donde colocó personas al frente y entonces se da cuenta que los recursos no están. El presidente venía anunciándolo y denunciando desde hace casi un año.. En el V Congreso del partido el presidente Nicolás Maduro fue enfático y en todas las mesas se discutía el tema de la corrupción e incluso, surge el código de ética del PSUV», enfatizó.

«Nosotros hicimos un juramento con el Comandante Chávez, no tenemos derecho a corrompernos el que de nosotros que se corrompa merece el mayor castigo que la Revolución y el Estado venezolano debe imponer, porque ese es un daño que se le hace a la Patria, todo conspirador y ladrón es un traidor, es un traidor a la Patria y no puede tener tinte político ni se puede tener consideración con ellos o con ellas», apuntó Varela.

Además, Varela explicó que toda la estructura del PSUV cierra filas con el comandante presidente Nicolás Maduro, que lo apoyan de manera categórica en esta tarea que ha asumido con mucha delicadeza y certeza, «donde nadie se puede sentir contento porque lo que hay es indignación, rabia porque existen personas que uno conoce y han caído en eso. Pero dentro de las circunstancias hay un alivio, una esperanza y una fortaleza, el alivio es que se está haciendo lo que se debe hacer, la esperanza es que esto va a sanear y la fortaleza es que todo el proceso revolucionario y principalmente el Pueblo de Venezuela va a salir fortalecido en esta tarea, nadie puede avanzar con corruptos», sostuvo.

«Así que los corruptos todos están en un mismo saco, verde, azúl, blanco, rojo… Qué bueno que se están tomando acciones, poco a poco vamos viendo los rostros y las cosas que esas personas se llevaron, no es solamente estos bandido que han surgido las últimas horas y que ya están privados de libertad, sino los que faltan y también exigimos que toda esa banda conformada por Juan Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado y otros,sean también investigados», señaló Varela.

Varela, agregó que la Constitución es clara, establece que la corrupción no prescribe. «Así que, aquí nosotros no tenemos duda. Hago un llamado al Pueblo cojedeño para que cualquier compatriota de nuestra base que observe que hay fundados indicios y elementos de sospecha de algún corrompido, que no sabe de dónde justificar y cambia su nivel de vida de la noche a la mañana, bueno esa persona pueda ser detectada y eso puede ser investigado porque llegó el momento de sanear a la Patria, una satisfacción podemos sentir es saber que estamos combatiendo algo que todo el Pueblo venezolano repudia, independientemente de su orientación política», apuntó.

Con respeto a una supuesta denuncia que hizo el Gobernador de Cojedes, Varela dijo que «supuestamente hizo unas denuncias de presuntos hechos de corrupción con la construcción de una avenida, supongo que presentó los soporte y los llevó ante organismos del Estado, como la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. Esperamos que el gobernador ojalá que lo haya hecho formalmente porque hay una garantía del debido proceso y que no sean denuncias infundadas», aseveró.

Por último, destacó que el presidente Nicolás Maduro sí está actuando correctamente y el partido apoya estas acciones contra la corrupción. «Aquí los único que van a temblar son los corruptos y las corruptas», puntualizó Iris Varela.

PSUV Cojedes