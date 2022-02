Pronunciamiento del PSUV en conmemoración del 208 aniversario de la Batalla de Victoria y Día de la Juventud

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN CONMEMORACIÓN DEL 208° ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LA VICTORIA Y DÍA DE LA JUVENTUD EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

“Soldados: Lo que tanto hemos deseado se realizará hoy: he ahí a Boves. Cinco veces mayor es el ejército que trae a combatirnos; pero aún me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo de la patria; mostrarles vuestra omnipotencia. En esta jornada que será memorable, ni aun podemos optar entre Vencer o Morir: ¡Necesario Es Vencer! ¡VIVA LA REPÚBLICA!”.

JOSÉ FÉLIX RIBAS

GENERAL EN JEFE

HÉROE DE LA BATALLA DE LA VICTORIA

“Aquí donde estoy parado estoy seguro ya, estoy seguro de que ustedes coronarán la gran patria venezolana por allá por el 2030, ustedes la coronarán de gloria, de esplendor, como la soñó el Padre Bolívar, una vez Bolívar lo dijo de esta manera, pensando en el futuro, el futuro es hoy, Bolívar se dio cuenta que su tiempo no era el de la verdadera y definitiva independencia, ellos fueron los precursores, Miranda, Bolívar, Josefa Camejo, Luisa Cáceres, Sucre, Manuela, ellos fueron precursores, tomaron las banderas de la resistencia indígena y la levantaron y la convirtieron en proyecto de república, en proyecto de patria nueva, pero la batalla, lo sabían ellos y ellas, sería larga, larga jornada porque largo fue el tiempo de la oscurana, del coloniaje, de la destrucción de la conciencia de nación, de patria, fueron 300 años bárbaros de colonialismo y no se sale de una situación como esa en un santiamén ni en un momento, ya llevamos, pues, 200 años de lucha por la independencia y Bolívar lo dijo un día, el gran día de Venezuela aún no ha llegado, otro día dijo: volando por entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros; pensó en siglos hacia acá, hacia nosotros y se imaginó a Venezuela en el año 2000, en el 2050, volando por entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá, desde el futuro, ya veo a mi patria, a Venezuela coronada por la gloria, ustedes la van a coronar de gloria en el 2030, doscientos años después de la muerte física del Padre Bolívar. Coronada por la gloria, llevando en sus manos sentada la patria en el trono de la justicia y hoy, hay que decirlo, no hay justicia posible en el capitalismo muchachos, la única forma de lograr una patria justa, una república justa, una Venezuela donde reine la justicia, la igualdad, es por el camino del socialismo y ese es nuestro camino, el camino luminoso que ustedes abrirán y seguirán abriendo las décadas por venir. Ya la veo, dijo Bolívar, sentada en el trono de la justicia, coronada por la gloria, prepárense para coronar a Venezuela, ustedes la van a coronar con la gloria, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno, ese mundo antiguo es el mundo perverso del capitalismo y del colonialismo y el mundo moderno, nuestro mundo moderno es el socialismo y la independencia nacional, la única manera de lograr la independencia es por el socialismo, por el camino del socialismo. Yo por eso si hoy alguien me preguntara que qué quisiera yo decirle a la juventud, juventud hija de nuestras luchas, juventud venezolana, hija de la patria heroica, ustedes, si alguien me preguntara yo diría eso en primer lugar, ustedes van a comandar esa batalla, comiencen a comandarla en vanguardia”.

HUGO CHÁVEZ

COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS

“12 de Febrero, Batalla de la Victoria, esa es nuestra historia grande… la juventud venezolana se siente orgullosa de haber nacido en esta tierra, de ser venezolanas y venezolanos. La patria tiene un futuro libre y soberano en manos de los muchachos, porque eso es lo que les toca construir con trabajo, disciplina, con amor: el futuro. Les toca a nuestra juventud porque son dueños del presente”

NICOLÁS MADURO MOROS

COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

“En Revolución Bolivariana, cada día la juventud tiene más espacios de formación y protagonismo, la juventud es absolutamente antiimperialista como Bolívar y como Hugo Chávez, esta juventud merece una patria mejor, soberana, libre e independiente. La juventud venezolana es la fuerza capaz de llevar el barco de la Patria a buen puerto, no permitan que nada ni nadie les robe sus sueños, el futuro de ustedes es el futuro de nuestro país y Nosotros Venceremos!!!”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

HÉROE DEL 4F

QUE VIVA LA PATRIA!!!

VIVA LA JUVENTUD!!!

VIVA LA BATALLA DE LA VICTORIA!!!

VIVA JOSÉ FÉLIX RIBAS!!!

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

NOSOTROS VENCEREMOS!!!

HOY TENEMOS PATRIA

Fidel Ernesto Vásquez

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO MOROS.