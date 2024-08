Primer ministro de San Vicente y las Granadinas: EEUU no puede dar lecciones de cómo hacer elecciones libres

El primer ministro de Santa Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, aseguró que el imperialismo norteamericano no puede dar lecciones de cómo hacer elecciones libres y justas, al referirse a la posición asumida por Estados Unidos (EEUU) ante los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio realizadas en Venezuela.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de un conocido diario de circulación nacional, resaltó que la posición de EEUU ante las elecciones en la nación bolivariana siempre ha sido desconocer los resultados y señalarlas de “injustas” sin presentar alguna prueba.

“Desde el principio, dicen que no es libre; no es justo. ¿Y nadie dio razones? Los observadores independientes que están presentes han declarado que las elecciones fueron libres y limpias. El presidente Maduro respondió, diciendo: “Bien, usted quiere desafiar esto; vamos a acudir a la Corte Suprema de Venezuela revisar todo lo que hemos hecho.” Dijeron: No, la Corte Suprema está en su bolsillo. Algunos extranjeros tienen que venir y hacerlo”, explicó.

Sin embargo, Gonsalves aseguró ser respetuoso de los asuntos internos de nuestro país y de EEUU a quienes calificó de “sus amigos”.

Asimismo, reiteró el respeto de San Vicente hacia todos los países y agregó que “el gobierno estadounidense y el pueblo americano son nuestros amigos, y tenemos excelentes relaciones con ellos”.

Con el Mazo Dando