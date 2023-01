Presidente recibe notificación del inicio del Periodo de Sesiones 2023-2024 de la AN

Una comisión de Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional (AN) entregan al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la notificación de la instalación del nuevo período legislativo 2023-2024.

Acompañan al Jefe de Estado, la primera combatiente de la República y Diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores, junto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, entre otros representantes del Ejecutivo Nacional.

Esta comisión de asambleístas está conformada por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez; el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante; la segunda vicepresidenta de la AN, América Pérez:

Asimismo, se encuentran los parlamentarios Blanca Eekouth, Nicolás Maduro Guerra, Hugbel, Roa, Ángel Rodríguez, José Bernabé Gutiérrez, Juan Carlos Alvarado y Javier Bertucci.

El 5 de enero tras la votación de los diputados y diputadas de la AN quedó constituida la nueva Junta Directiva del órgano legislativo para el período 2023-2024, quedando ratificado como presidente del órgano, el diputado Jorge Rodríguez.

Fueron electos los parlamentaristas, Pedro Infante, como primer vicepresidente, y segunda vicepresidenta, América Pérez, en sustitución de Iris Varela y Vanesa Montero, ambas diputadas electas por el Gran Polo Patriótico, alianza de Gobierno.

Asimismo, fue ratificada Rosalba Gil como Secretaria y María Alejandra Hernández, fue electa como subsecretaria.

Desde su instalación el 5 de enero de 2022, fueron sancionadas 21 leyes, asimismo, se realizaron 73 sesiones y se aprobaron 77 acuerdos nacionales e internacionales necesarios para beneficiar al pueblo venezolano, reseña el portal web del Poder Legislativo.

