Presidente Nicolás Maduro: Siempre le he dado la cara al pueblo

«Un solo palo no hace montaña, Maduro no existiera si no fuera por ustedes, por este pueblo noble, lleno de valores que ha defendido el legado del Libertador y del Comandante Hugo Chávez», destacó Nicolás Maduro Moros, candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar.

«Yo soy por ustedes. Sé de dónde vengo, a quién me debo y a dónde voy. Tuve un gran maestro que fue un padre; el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, me preparó y de esa escuela saqué un postgrado de batallas y soluciones. Siempre le he dado la cara al pueblo «, dijo.

Asimismo, expresó que no le tiene miedo a nadie y que se ha enfrentado varias veces al imperio.

«Ellos creen que porque son grandes y poderosos le íbamos a tener miedo y fui frente a ellos y les dije: podrás tener todo tu poder, pero yo tengo el poder de Dios y el poder de un pueblo decidido a luchar por sus tierras y su familia», indicó.