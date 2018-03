Ministro Néstor Reverol juramentó nueva junta directiva del CICPC

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó la juramentación de la nueva junta directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), informó el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol.

La información fue publicada por el titular de Relaciones Interiores en su cuenta oficial de Twitter @NestorReverol.

En otro tuit, el ministro Reverol destacó: “Ratificado el comisario general Douglas Rico, como Director Nacional; el comisario general Jhonny Salazar, fue designado como nuevo Subdirector; la comisaria general Mercy Bracho, se desempeñará como Secretaria General; el comisario general Juan Pereira, ocupará el cargo de Asesor Jurídico; y el comisario general Bladimir Flores será el Inspector General”.

Acotó que seguirán avanzando en la segunda fase de refundación y organización de la estructura de la policía científica del país, que “día a día trabaja para garantizar la paz”.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), antes conocido como Policía Técnica Judicial (PTJ) y en sus orígenes como Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), es el principal organismo de investigaciones penales de Venezuela. Se encarga del esclarecimiento científico de los delitos con miras a la posterior aplicación de la justicia por los órganos competentes.

