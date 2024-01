Presidente Maduro: El único lenguaje verdadero de la derecha es la violencia

“El único lenguaje de la derecha es la violencia, su lenguaje verdadero es la violencia, cuando les quitas las máscaras de demócratas de pro chavistas, de progresistas, encuentras el monstruo de diablo fascista en todos ellos, están llenos de odio, de venganza, de ambiciones personales, de intereses”.

Las palabras corresponden al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien afirmó que los sectores de la derecha venezolana han sometido al pueblo venezolano a duras pruebas desde la partida física del Comandante Chávez, buscando asfixiar la economía del país.

“Todas las pruebas en la vida te exigen, pero las que más te exigen son las pruebas duras, las adversidades y hay que ver lo que hemos vivido ya estos casi 11 años”, reflexionó durante el episodio número cinco de Maduro Podcast.

En este sentido, aseveró que el nuevo tiempo histórico que recorre la Patria está marcado por el renacer y la construcción del bienestar social del pueblo.

“El tiempo histórico que empezamos a vivir, es un tiempo histórico de renacer, de esperanza, de construcción, de crecimiento. Nadie podrá confundir y desmoralizar a nuestro pueblo digan lo que digan, por donde lo digan, hagan lo que hagan, por donde lo hagan, porque se va juntando en estos años de lucha y sufrimiento, se va creando una conciencia”, apuntó.

En contexto, recordó que los ataques sistemáticos de los sectores adversos apostaban al fracaso de la Revolución Bolivariana.

“Nadie apostaba ni medio, a mí me han subestimado bastante, cuando el pueblo me eligió el 14 de abril de 2013, el fantasma mejor conocido como -Henrique- Capriles decía que éste no duraba ni un mes, vamos a tumbarlo”, sentenció.

Al respecto, resaltó el carácter socialista y rebelde del pueblo y del Poder Popular organizado, quienes han defendido la construcción de un conjunto de los valores resumidos en los cinco consensos que rigen el devenir de la Revolución Bolivariana.

“Tengo la conciencia tranquila, soy feliz (…) aquí vamos nosotros, nervios de acero, calma y cordura, máxima movilización popular y listos para todo”, exhortó el Mandatario.

Prensa Presidencial