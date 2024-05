Presidente Maduro recibió afectuosa bienvenida del pueblo de Cocorote

Con el abrazo del pueblo aún a flor de piel, el Mandatario Nacional Nicolás Maduro entregó en San Felipe, Estado Yaracuy, específicamente en la Plaza Bachiller Trinidad Figueira la casa del maestro totalmente rehabilitada.

“Hemos entregado esta obra hermosa de la casa del maestro totalmente recuperada, de paquete, para los maestros, para las maestras de la comunidad”.

Durante este acto que abraza a uno de los gremios más importantes del país, el Presidente de la República elevó el ímpetu y alegría del pueblo yaracuyano, que lo recibió en la región de Cocorote con una amena bienvenida.

“Un pueblo luchador, contento, mucha juventud (…) un joven, que venía corriendo con otros jóvenes y me agarró y no me soltaba, pero venía corriendo a buen ritmo y no me soltaba y yo tampoco”.

En esa carrera veloz que relata con sencillez y humor, el dignatario vio el reflejo de la lucha que lleva codo a codo junto a su pueblo en defensa de la Revolución.

“Dije: el primero que se caiga, pues, dije yo. Vamos a ver quién se cae primero. No nos caímos ninguno de los dos, porque jamás nos caeremos, siempre estamos de pie firmes”. Afirmó.

Durante su despedida del pueblo de Cocorote detalló que vio más gente saliendo de sus casas para acompañar su recorrido. Un hecho que lo sigue impresionado, porque la voz vuela rápido. En medio del calor y los gritos escuchaba a la gente que gritaba ¡Viene Maduro!

“Pasamos gente que estaba saliendo de sus casas, salían corriendo que ¡Maduro viene, Maduro! Y salen contentos a entregarme lo más grande que uno puede recibir, que es el amor y las bendiciones del pueblo”.

En sus palabras, revive el cariño y la vitalidad esperanzadora que le transmiten las comunidades que se le acercan para expresarle su admiración y gratitud, con humildad y fervor a su Presidente Pueblo.

“Se desbordaron las calles de Cocorote con el pueblo, siempre con el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo construye Patria”. Sentenció.

