Presidente Lula realizó marcha en defensa de la democracia y rechazó el intento de golpe de Estado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizó una marcha simbólica junto a 23 gobernadores de ese país para reafirmar la defensa de la democracia luego del intento de golpe perpetrado este domingo por manifestantes de la extrema derecha (bolsonaristas) en Brasilia.

«Quieren un golpe de Estado y no habrá golpe de Estado. Tienen que aprender que la democracia es lo más complicado para nosotros, porque requiere que apoyemos a los demás, requiere vivir con gente que no nos gusta, con la que no nos llevamos bien, pero es el único régimen que permite que todos tengan la oportunidad de competir y el que gane tenga derecho a gobernar”, dijo Lula a los gobernadores durante el encuentro.

Presidente Lula fala com a imprensa em frente ao STF, após visita com governadores. #EquipeLula 🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/IiiAYbIBqe — Lula (@LulaOficial) January 10, 2023



Lamentó los hechos ocurridos en esta plaza símbolo de Brasilia y del sistema de Gobierno de ese país. «Esos actos de vandalismo que han venido sucediendo nunca deberían suceder porque destruir la Suprema Corte por completo, con destruirla no significa que no vamos a dar tregua hasta descubrir quién fue el responsable que financió todo lo que ocurrió en este país».

Lula manifestó a los gobernadores que hay que reconocer que lo que sucedió este domingo fue un acto de vandalismo y desconoce cuánto tiempo va a demorar la rehablitación de esta plaza porque hay que evaluar los destrozos allí y en el Palacio de Gobierno.

«La mayoría de la sociedad, la mayoría de las personas que votaron por Bolsonaro sin personas decentes, personas que son de derecha son personas que apenas tienen diferencias ideológicas, son personas que tienes intereses, pero Brasil sabe que esas personas no concuerdan con lo que sucedió aquí, porque esto que aquí pasó obedece a los intereses de una pequeña minoría de un bando de vándalos y bandidos y los vamos a descubrir, más tarde o más temprano los vamos a descubrir quién financió a quienes está financiando, quienes pagaron por lo que sucedió aquí y quién fue que fomentó lo que aquí pasó» sentenció el mandatario.

REDACCIÓN MAZO