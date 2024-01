Portavoz de la ONU recalca grave situación humanitaria en el norte de Gaza

Un portavoz de la Organización Naciones Unidas (ONU) recalcó este jueves el empeoramiento de la crisis humanitaria en el norte de Gaza, poniendo énfasis sobre los obstáculos significativos a los esfuerzos de asistencia.

Durante la comparecencia de prensa regular, Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que «entre el 1 y 10 de enero, solamente tres de las veintiuna entregas planeadas de ayuda con comida, medicinas, agua y otros suministros para salvar vidas al norte de Wadi Gaza pudieron ser realizadas».

Recalcó el papel crítico que desempeñan estos suministros, incluidas «provisiones médicas para Ciudad de Gaza y combustible para instalaciones de agua y saneamiento en Ciudad de Gaza y el norte», los cuales fueron «denegados por las autoridades israelíes».

Dujarric comparó la situación actual con los meses anteriores, revelando un descenso significativo en el ingreso de la ayuda. «La tasa de ingreso observada en enero presenta un deterioro significativo hasta ahora en comparación con la tasa de ingreso en diciembre del año pasado», añadió, destacando una caída desde más del 70 por ciento en diciembre hasta cerca del 14 por ciento a principios de enero.

Recalcando el coste humano de estas restricciones, prosiguió Dujarric, «cada día que no podemos suministrar asistencia resulta en pérdida de vidas y sufrimiento para cientos de miles de personas que siguen en el norte de Gaza».

Sumándose a la urgencia, el coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, dibujó un escenario nefasto sobre el sector sanitario en Gaza en una publicación en redes sociales. «El sector sanitario en Gaza se está asfixiando lentamente mientras los hospitales siguen bajo el fuego», señaló.

Sobre las consecuencias apremiantes, prosiguió, «las mujeres embarazadas no pueden dar a luz a sus hijos a salvo. Los niños no pueden vacunarse. Los enfermos y heridos no pueden recibir tratamiento. La gente muere».

Recordó a todas las partes que «las reglas de la guerra son claras y las partes deben proteger a los civiles, incluidos, por supuesto, los trabajadores humanitarios».

