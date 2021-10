Perú retoma relaciones diplomáticas con Venezuela

El Gobierno del presidente Pedro Castillo ha demostrado su intensión de mantener relación con todos los países de la región.

Por ello la reapertura de embajada de Perú en Venezuela marca la tendencia de rechazo a las políticas injerencistas al Gobierno de Nicolás Maduro, que predominaron en años anteriores en la región y que se vieron influenciadas por el gobierno estadounidense.

El nombramiento de Richard Rojas como embajador de Perú en Venezuela escribe un nuevo capítulo en la relación diplomática entre ambos países, vínculos desechos desde hace 4 años debido a una decisión del ex presidente Pedro Pablo Kuczynsky. No sólo en Venezuela han celebrado la reapertura de ambas embajadas, sino también las autoridades peruanas, como el ex primer ministro Guido Bellido.

Consultada sobre la decisión de enviar una nueva misión diplomática a Caracas, La premier Mirtha Vásquez aseguró que la política de este gobierno es mantener relación con todos los países de la región.

Luis Raygada Souza, ex embajador de Perú en Venezuela, explica que luego de la ruptura diplomática en 2017, Perú tuvo una política intervencionista contra el gobierno de Nicolas Maduro y esto coincidió con un momento en que varios países de la región mantenían gobiernos radicalmente liberales.

Raygada asegura que la apertura de la embajada es la continuación de un cambio en la política exterior de Perú que inició con la invitación del canciller Jorge Reaza a la toma de mando del presidente Castillo y prosiguió con su retiro del grupo de Lima.

El gobierno peruano también otorgó el beneplácito para que el ex embajador de Venezuela en Bolivia Alexander Yáñez ocupe el mismo cargo en Perú.

HispanTV