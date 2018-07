¡Por no coger consejo! Esto le pasó a Peña Nieto por una foto con Lilian Tintori

Estará arrepentido Enrique Peña Nieto de no coger consejos. Eso de retratarse con la mala vibra, no puede sino dar exactamente eso: mala vibra. Lo dice todo el mundo. Lo aconseja todo el mundo. Ah, pero él no. Él se atrevió a desafiar los designios ocultos y ahora sufre las consecuencias. Se hizo senda foto con Lilian Tintori y el domingo en las elecciones presidenciales de México su partido PRI fue revolcado por el candidato Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto le dio tremendo revolcón a la derecha de la nación.

Peña Nieto la puso con esa fotografía. La historia lo esperó en la bajaita. Creyó que posando junto a la esposa de Leopoldo López minaría el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, y ahora resulta que el desplazado es él. Sale del poder del que bastante daño hizo y del que pretende huir impune, pero con las tablas en la cabeza. A todas estas, Lilian y compañía andan a la caza de otras víctimas que puedan financiarles los planes contra el país.

Creyó en algún momento que más fruto le daría aliarse con la promotora de las guarimbas del año 2017, que plantarse ante Donald Trump, quien le impuso el muro de la perfidia e hizo de él un coleto al que tiró por el piso las ocasiones que quiso. Se va con mucha pena y ninguna gloria este otro cachorro del imperio que para siempre quedará retratado como el monigote que siempre fue.

Con el Mazo Dando