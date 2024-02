Pedro Infante: La paz es el pilar fundamental de todo estos procesos de diálogo

Este miércoles, cultores, intelectuales y académicos participaron en la Gran Jornada de Diálogo Nacional para las Elecciones presidenciales 2024.

Desde el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, expresó que en estos encuentros se ha manifestado el deseo de paz para el país.

«Sin la paz no se podría, no podemos mantener el proceso de recuperación económica si se entorpece la paz, no podemos garantizar la unión de todo nuestro Pueblo si se entorpece la paz que es el pilar fundamental de todo estos procesos de diálogo», destacó Infante.

Además, recalcó que las propuestas del calendario para los próximos comicios se llevarán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien es el ente que defina la fecha de las elecciones como lo establece la Constitución.

Vale destacar que este lunes 5 de febrero se realizaron cuatro rondas de diálogo: Con partidos, organizaciones y precandidatos políticos; luego sectores religiosos; empresarios; y concluyeron con dirigentes de la clase obrera.

Con el Mazo Dando