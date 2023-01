Parlamentarismo de Calle en Nueva Esparta difunde Ley Especia para trabajadores con discapacidad

Este sábado 28 de enero, inició en el estado bolivariano de Nueva Esparta el Parlamentarismo de Calle, instruido por la Dirección de la Asamblea Nacional y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros; a través del despliegue de la Brigada 256, con la finalidad de llevar a cada rincón de la geografía insular, la difusión de la Ley Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad.

El despliegue de la Brigada 256 neoespartana, conformada por Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional, Legisladores (as) de la región insular, Presidentes (as) de Cámaras edilicias y Concejales (as) de la Patria; también tiene el objetivo de continuar debatiendo en los once municipios la siete Líneas Estratégicas de Trabajo para este año 2023, el 1X10 Del Buen Gobierno y las 3R.NETS.

En el contexto descrito, el enlace territorial, Hugbel Roa, refirió que todos los involucrados en la 256 cumplen la importante tarea encomendada para reivindicar a uno de los sectores más discriminados durante la cuarta República.

«Vamos a difundir el conocimiento sobre esta Ley en todos los sectores, asimismo, llevar el mensaje a quienes en el pasado fueron vilmente excluidos por la anarquía de turno; eso fue hasta la llegada del comandante Hugo Chávez, ahora a través de los entes públicos, el Gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, ratifica y reivindica la protección a las personas con algún tipo de discapacidad para que nunca más sean excluidos, ni laboral ni educativamente», expresó Roa.

Por su parte, la presidenta de la Brigada 256, diputada Carola Chávez destacó que los Parlamentarios vienen de un despliegue continuo, y ahora con la difusión de la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad.

«Legislando en la calle, desde los Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional hasta el parlamento Comunal porque ellos son los que conocen la realidad del entorno; así lo estamos realizando cada semana, tomando propuestas y escuchando a la gente; es un aprender desde las experiencias reales y positivas en las distintas comunidades y lugares de trabajo», manifestó Carola Chávez.

Asimismo, Paúl Hidalgo, presidente de la Cámara Edilicia del municipio Arismendi recalcó, «estamos avanzando mediante la experiencia en las comunidades, ya lo llevamos a cabo con las cinco Leyes del Poder Comunal lo que significó una experiencia positiva; así les llevamos la información precisa y con ello, adquieren el conocimiento y para ejercer sus derechos apropiadamente».

PSUV NE