Por primera vez escuchamos al presidente Nicolás Maduro haciendo un llamado a la defensa nacional; se supone que lo hizo amenazados como se supone están los principios universales de autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia en los asuntos internos, y en el fondo, nuestra soberanía. Nos hace suponer que sus servicios de inteligencia, así como las conclusiones de la sala situacional del mas alto nivel, y la propia convicción del Presidente, han coincidido en que tales peligros están más cerca que en ningún otro momento. Y aunque no se han percibido los efectos de ese llamamiento, no significa que no hayan sido atendidos, y en primer lugar por la estructura organizativa del PSUV y de los partidos del Polo Patriótico, y naturalmente, en los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en especial después de la incorporación de Colombia a la OTAN, una alianza militar que en este caso tiene nombre propio: Venezuela. Lo que es particularmente preocupante si se sabe que desde hace cuatro años Estados Unidos gestionaba apoyo de Alemania y otros países europeos para el ingreso colombiano.

Washington no desmaya en su política de amenazas, intimidación y agresión a Venezuela, desde promover mecanismos para aislar al país y desestabilizar al gobierno; de cercarlo económicamente para hacer sufrir al pueblo, provocar sus reacciones, incluidos saqueos y explosiones sociales; esfuerzos que hasta ahora han resultado fallidos. Igualmente aspirarán a hacer flaquear cuadros del chavismo y tratar de penetrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Parte de esa avanzada del imperio se ha expresado en el bloqueo financiero en los bancos, que incluso han impedido la adquisición de medicinas y alimento; en sus 32 ataques a Venezuela en la OEA, y no obstante que han sido 32 fracasos, han persistido en aplicar esa línea agresiva, y con toda seguridad, no obstante que han sido tantas veces derrotados, parece que nunca estimaron que pese a sus amenazas e intimidaciones, países miembros de la OEA no cumplirían sus ordenes de votar contra nuestro país. Uno de los extraordinarios ejemplos de entereza y dignidad es el de los países caribeños angloparlantes del Caricom, que con apenas excepciones, han seguido fieles en sus relaciones de amistad con Venezuela.

Pero ni esos fracasos en la OEA, ni las firmes posiciones de varios países de la región, ni las advertencias de Rusia, los llevarán a desmayar en sus intentos, dentro y fuera de la OEA, con la mayor variedad de recursos y mecanismos, incluidos los de orden militar, con tal de terminar con esta “dictadura de Maduro” e imponer “la democracia”, tal como lo hicieron en Libia! Si es una política que ha hecho suya el presidente Trump, no se comprendería que estos reveses lo hagan desistir.

Si después de la feroz campaña contra las elecciones del 20M, por la abstención, y el desconocimiento de sus resultados, hubo seis millones de venezolanos que la desafiaron y se atrevieron a votar, uno tiene que pensar que ese chavismo duro está consciente de los peligros que nos amenazan y habrá atendido ese llamamiento a la defensa nacional.

Por primera vez la candidatura presidencial de M. A. López Obrador se ve con reales posibilidades de ganar las elecciones. Con una intención de voto hasta del 50%, su ventaja sobre el segundo es de mas del 20%. En las otras dos ocasiones cuando fue candidato, llegaba al final con una reducida ventaja insuficiente para contener los manejos fraudulentos, característicos del sistema de votación mexicano, y sobre los cuales advirtió López Obrador el pasado jueves: no confiarse. Quisiera decir lo mismo de las elecciones en Colombia, a pesar del crecimiento de Gustavo Petro en los últimos días.

El alza desconsiderada de los precios de productos que se requieren para la agricultura, ha hecho que prácticamente desaparezcan los pequeños agricultores. Vean esta situación: el insecticida abatec, usado para combatir ciertas plagas, costaba hace cuatro años, Bs 350,oo el litro. ¿Y tienen idea de cual es su precio hoy? Trece millones!! El mismito litro. Una extensión de 10 hectáreas requiere seis litros semanales durante los seis meses que, por ejemplo, demora la cosecha de cebolla.

Aunque sea previsible, uno no sabe hasta donde llegará el presidente Lenin Moreno en su viraje hacia la derecha. Su última “gracia” fue proponer el desconocimiento de las elecciones del 20 de mayo, mediante un referendo o consulta popular para escoger un Presidente y los diputados regionales. Como esa propuesta pudo hacerla la oposición local, o un vocero desde Washington, inmediatamente fue acogida desde el exterior por los opositores.

A la chita callando el PCV ha venidoaumentando sus diputad os regionales: en el 2003 sacó 8, en el 2012 subió a 11 y en estas del 2018 llegó a 18.

Va in crescendo el movimiento popular contra la corrupción en Perú. Hace poco escuché en una manifestación que voceaban “en Perú no mandan los corruptos, manda el pueblo”, y se anunciaba una pronta movilización nacional demandando la renuncia del gobierno y del Congreso. No es fácil tarea la que se han planteado.

Los resultados de la reunión del martes del presidente Maduro con trabajadoras y trabajadores de Pdvsa, es una buena muestra de la importancia de escuchar con alguna frecuencia la voz de la clase obrera petrolera, y seguramente, de otras industrias. Las propuestas de Jorge Luis Barráez y Mayerling Graterol, asi como seguramente otras que hicieron llegar a Alí Rodriguez o al ministro Quevedo, ayudarán a aumentar la producción de petróleo. Asambleas como esas deben realizarse con mayor frecuencia.

¿Qué pasará con la Visa 6112, cuyo nivel se mantiene congelado en época donde todos los pagos son de millones? ¿Será indolencia del Mercantil?

Argentina y Brasil fueron los grandes perdedores de los Suramericanos, desplazados de la vanguardia por Colombia, cuyo deporte ha tenido un sostenido crecimiento. En el medallero del viernes sus doradas (86) duplicaban las venezolanas (42), lo que nunca se había visto en competencias multidisciplinarias en la región. Venezuela tuvo varias décadas superando el deporte colombiano en bolivarianos, centroamericanos, suramericanos y panamericanos, hasta que nos superaron y desde hace años clasifican por encima de nuestras posiciones. Estoy advirtiéndole desde que se comenzó a observar ese desplazamiento, y la diferencia no ha hecho sino aumentar.

ELEAZAR DÍAZ RANGEL

@edrandel