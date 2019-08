“Nosotros fuimos testigos directos del atentado contra el presidente Maduro”

Romain Mingus

Hace un año, el 4 de agosto de 2018, los servicios de seguridad de la República Bolivariana de Venezuela abatieron dos drones cargados de explosivos. El objetivo de los terroristas que los manejaban : asesinar al presidente Nicolás Maduro y los responsables de los poderes públicos, presentes en una tarima para asistir a una conmemoración militar.

Este intento de magnicidio hubiese debido generar un rechazo internacional contundente. Sin embargo, el sistema mediático sembró dudas sobre la veracidad de los hechos ocurridos este día.

Para hablar del atentado, la mayoría de los medios de comunicación y agencias de prensa internacionales usaron el condicional, como si todo se trataba de una invención del gobierno bolivariano. La palabra atentado fue sistemáticamente puesta entre comillas, como para restarle importancia a este gravísimo hecho. Los medios de comunicaciones más radicales y militantes avanzaron la tesis de que había sido un « auto atentado », acusando a las victimas de este día de haber planificado el acto terrorista.

Nos encontramos con Mariela López y Marcos Salgado. Ella es camarógrafa, y el es fotógrafo. Fueron los únicos periodistas internacionales presentes en el lugar al momento del intento de magnicidio. Fueron testigos directos del atentado y lograron captar las imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Conversamos con estos dos testigos privilegiados acerca de la cronología de lo ocurrido hace un año, pero también de su visión del periodismo y de nuestra relación a la información.

– ¿Quienes son ustedes? ¿Cual es su trayectoria profesional?

Mariela López: Me llamo Mariela López, soy camarógrafa freelance, trabajo por varios medios y agencias, Entre otros el canal iraní HispanTV y la agencia china Xinhua. Más que todo, estoy cubriendo el tema político de la situación venezolana.

Marcos Salgado: Soy Marcos Salgado, soy el corresponsal de HispanTV desde hace 7 años. En Venezuela, trabaje por Telesur, VTV, La Radio del Sur. Tengo una trayectoria periodística desde hace tiempo. Empecé hace 30 años en la Radio Nacional de Argentina. También soy fotógrafo de la agencia Xinhua y para otros medios.

– ¿Ustedes son iraníes?

Mariela López: No. Soy venezolana. (risas)

Marcos Salgado: Yo soy argentino.

– ¿Son musulmanes?

(Ambos) No

– ¿Ya han ido a Irán?

(Ambos) No.

– Les pregunto eso porque mucha gente en Europa, cuando reciben información de HispanTV, que los periodistas de este canal son unos mullah con el Corán en una mano y la cámara en la otra. Y tienden a no creer la información por culpa de los prejuicios que tienen sobre Irán.

Marcos Salgado: HispanTV tiene una línea editorial clara. Trabajar por un canal como este te da mucha tranquilidad por esta claridad editorial. Muchos medios occidentales ocultan sus direcciones editoriales detrás de una supuesta objetividad o una supuesta imparcialidad. Eso no es así. Los medios occidentales y hegemónicos también tienen una línea editorial muy concreta pero la ocultan. En mi opinión, HispanTV no oculta su línea editorial. Quieren romper el cerco informativo sobre lo que ocurre en Irán, y resaltar la visión que tiene Irán sobre los acontecimientos en el mundo. El que ve HispanTV sabe que es así, y que va a encontrar en este canal una información que no va a encontrar en los medios occidentales. Los periodistas sabemos que todos los medios tienen una línea editorial, pero muchas veces estos medios no son claros con sus periodistas. Entonces hay espacios para explicar los procesos. Por ejemplo, HispanTV no va a ignorar lo que hace la oposición venezolana. Nosotros cubrimos también las actividades de la oposición pero lo ponemos dentro de un contexto general.

– El 23 de febrero de 2019, durante los acontecimientos ligados a la supuesta “ayuda humanitaria”, HispanTV, Ruptly y Xinhua tenían corresponsales de ambos lados de la frontera colombo-venezolana. Lo que difiere de la totalidad de los medios internacionales que solamente acompañaron a la oposición del lado colombiano. Solo los rusos, los chinos y los iraníes, y Telesur, cubrieron este evento desde ambos puntos de vista. ¿Eso nos dice mucho no?

Marcos Salgado: Los medios occidentales ignoran las fuentes oficiales venezolanas. Para mi, cometen un grave error porque no logran entender lo que pasa en Venezuela. Ignoran y desprecian al Pueblo venezolano. Ellos no vieron lo que vimos en el puente Simón Bolívar ese día. Que el Pueblo y la guardia nacional defendieron juntos el puente para impedir una agresión externa. No quieren mostrarlo. Repito: no se trata de ser imparciales, todos los medios tienen su línea editorial. Se trata de mostrar lo que está pasando.

– Mariela, tu trabajas como camarógrafa para varias agencias y medios. ¿Hay una diferencia en el tratamiento de la imagen?

Mariela López: Claro que si. El tratamiento de la imagen es distinto. Hay un estilo y una forma de manejar la información diferente. A la hora de hacer videos del mismo acontecimiento, yo debo hacer videos diferentes para cada agencias o medios porque cada uno tiene su propia manera de presentar la información.

– Ustedes dos fueron testigos directos del intento de magnicidio, del atentado contra los poderes públicos ocurrido el 4 de agosto de 2018. Mariela, cuéntanos tu experiencia este día.

Mariela López: Era un sábado. Recibimos en la mañana una convocatoria para asistir al aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Iba a desarrollarse en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas. Y el presidente Nicolás Maduro iba a participar al evento. Entonces, fuimos a trabajar como cualquier día. Nos acreditamos como prensa, al igual que todos los otros medios internacionales y nacionales. Empieza el acto con una parada militar muy linda e interesante del punto de vista de la imagen. Y al final del acto, empieza a llover. Entonces, buena parte de los medios empiezan en irse sobre todo los que tenían equipos, los camarógrafos y fotógrafos, porque ya tenían material suficiente para no mojar sus aparatos.

Marcos Salgado: En el protocolo de los desfiles, se le pide al presidente inaugurar el acto, se hace el desfile, y el presidente vuelve a hablar. Acuérdate que la mayoría de los medios buscaban una reflexión del presidente Maduro a propósito del primer aniversario de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el presidente habló de eso al principio. Cuando empieza a llover, los fotógrafos tenían las fotos, las agencias tenían el sonido del presidente hablando de eso y entonces empezaron a irse.

– ¿Entonces se quedan solos ustedes?

Mariela López: Si. En la tarima de prensa, ubicada frente a la tarima presidencial, me quede sola porque Marcos bajó a tomar fotos de la parada. Entonces me quedo sola haciendo el video.

Marcos Salgado: Para este momento, no quedaban ningún medios internacionales.

Mariela López: Y entonces, empezaron a pasar cosas. Cuando me quedo sola, escuche un ruido. Mire hacia arriba y estaba pasando un dron a 10 metros por encima de mi cabeza. Me llamó la atención, pero me dije: “eso debe ser parte de la actividad”. Imagine que era un dron con cámara. Era un dron grande, blanco, con luces rojas. A los 5 minutos, escuchamos la primera detonación. Fue un momento de absoluta confusión. Yo mira a Marcos, que estaba abajo, con una mirada de duda. No sabíamos que estaba pasando. En este momento, comienza el despliegue de seguridad en la tarima presidencial. Deje mi cámara grabando. Cuando percatamos, están protegiendo y llevando al presidente. Y en ese momento, escuchamos una segunda detonación. Yo desde la tarima, vi que daban la orden a los cadetes de romper filas. Entonces, yo bajo con mi cámara. Una vez que baje la escalera de la tarima de prensa, fue para mi una confusión total. No tuve miedo, porque el miedo viene después. Empecé a asustarme cuando llegue a casa para procesar el material que grabe. Ya se sabia que había sido un atentado con dron explosivo. Y pensé: “este dron cargado con C4 me pasó por encima unos minutos antes”. Entonces, tu te dices “estoy viva, porque no me tocaba este día”.

– ¿Estas imágenes que grabaste fueron las imágenes que vimos en el mundo?

Mariela López: Son las únicas imágenes que en cuestión de horas dieron la vuelta al mundo.

– Guauuu, me siento muy honrado compartir contigo.

Mariela López: (Risas)

– ¿Y qué paso desde abajo? ¿Qué viste Marcos?

Marcos Salgado: Hay que resaltar que la salida de los colegas es un proceso habitual, sino se genera mucha suspicacia sobre nuestra presencia en este momento. Era normal en este momento que las agencias, y especialmente los fotógrafos, se habían ido. Tenían la información que querían y las imágenes del presidente. Tenían que irse para montar y transmitir la información rápidamente. Nosotros nos quedamos porque necesitábamos un testimonio más del presidente. Si bien ya había hablado de la Asamblea Nacional Constituyente, no había todavía hablado de la economía. Y estábamos a pocos días del comienzo de un nuevo plan económico. El presidente había sugerido el tema en su primer intervención antes del desfile militar. Entonces, nos quedamos para esperar una declaración más sobre este tema. Mariela se puso su capa, cubrió la cámara. Yo cubrí mis cámaras con una funda. Y cuando empezó a bajar la lluvia, fui a tomar fotos de las caras y planos más cerrados de los cadetes que estaban en la primera parte de la formación. Fue en este momento que explota el primer aparato. Mi sensación es que había sido muy fuerte porque me habían temblado las piernas. Fue por la onda expansiva. Nos miramos con Mariela durante un segundo, y fue cuando cubren al presidente. Levanto la cámara y hago una ráfaga de fotos hasta que aguante la cámara.

– ¿La fotos que vimos en el mundo fueron tuyas?

Marcos Salgado: Si, fueron mías.

– Me siento muy honrado también compartir contigo.

(Risas)

– Insisto en eso, porque ustedes fueron testigos de primera mano. Este atentado, este intento de magnicidio fue minorado por los medios de comunicación internacionales, ponían “atentado” entre comillas para quitarle importancia. Algunos sugirieron que había sido un “autoatentado”. El publico occidental tuvo que esperar varios meses a que CÑN valide la tesis del atentado, a través de un reportaje con pruebas, para empezar en creerlo. ¿Por qué no les creyeron a ustedes? ¿Por qué no creyeron en la información difundida este día por HispanTV y Xinhua?

Mariela López: Después del breve momento de confusión, nosotros sabíamos que se había tratado de un atentado. Hubo muchas especulaciones y mentiras en las redes pero nosotros insistíamos en que había sido un intento de magnicidio. Además de verlo, de oírlo, lo sentimos en el cuerpo, y presenciamos el despliegue de seguridad. Nada de eso hubiese podido haber sido preparado. La imagen que grabo de la cara del presidente habla por si sola. Se ve que no sabe lo que pasa. Y como él, todos los que estaban en la tarima, desde las autoridades hasta los familiares y civiles que estaban en la tarima.

Marcos Salgado: Hay una frase que dice que el periodismo no es darle la voz al que dice que está lloviendo y al que dice que no. El periodismo es abrir la ventana y ver si está lloviendo. Creo que eso se puede aplicar también a las audiencias. Luego del atentado, se lanzo una campaña: ¿por qué solo se quedaron ellos? ¿Sabían algo? Eso, con el objetivo de generar dudas sobre la veracidad de lo que había ocurrido. En aquel momento, todo el mundo hizo su trabajo. Los custodios del presidente lo cubrieron, los que estaban en un segundo anillo de seguridad empezaron a desplegarse. Nosotros seguimos grabando. Entonces me pregunto, “¿qué hubiese pasado si eso hubiese ocurrido un poco más temprano cuando estaban todas las agencias?” ¿Hubieran dudado igual? Probablemente. Pero en este caso tuvieron la oportunidad de decir “si las imágenes solo vienen de Xinhua y HispanTV, entonces es dudoso. Especular es gratis, y se hace con mucha facilidad y mucha impunidad. Pero nosotros recogimos este testimonio grafico. Hicimos nuestro trabajo.