NICOLÁS MADURO, “LA REVOLUCIÓN Y EL COMANDANTE NOS EXIGEN EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA”

En los últimos días, hemos escuchado al presidente Nicolás Maduro exigiendo mayores niveles de sensibilidad, eficiencia y compromiso en el cumplimiento de sus responsabilidades a las y los funcionarios públicos, en especial, a quienes asumirán algún cargos de elección popular producto del proceso electoral recién finalizado. A decir de Alfredo Maneiro: “Hay que gobernar con eficacia política y calidad revolucionaria”. En este sentido, compartiré algunas reflexiones escritas en noviembre de 2009 -producto del llamado que en su momento realizaba el comandante Chávez en el programa “Aló Presidente”- en artículo titulado: La revolución y el comandante nos exigen eficiencia administrativa y política.

…Un funcionario comprometido e involucrado con la causa buscará la forma de encontrar salida a las dificultades que le imprime el proceso burocrático del Estado, conducirá y estimulará a sus subordinados para superar tales deficiencias estructurales. Un funcionario no comprometido se valdrá de esa situación para no hacer nada o en el mejor de los casos marchará al ritmo que indiquen los procedimientos. De allí la urgencia de tener cuadro técnicos y políticos, cuando el caso lo amerite, al mando de las instituciones gubernamentales a nivel nacional, regional y municipal. La revolución ha permitido la formación y capacitación en diversas áreas de un número importante de venezolanos y venezolanas, en su mayoría consustanciados con el proceso político, así que el calificativo de no contar con personas idóneas desde el punto de vista técnico no es válido a esta altura.

Estamos en un proceso revolucionario, necesitamos revolucionarios y revolucionarias en la dirección de las instancias; la o él arribista no puede tener espacio, ni el amiguismo puede ser el elemento a considerar para la designación de aquellos o aquellas en tareas fundamentales de la revolución, puesto que los mismos, responderán de sus acciones ante un amigo o amiga y no ante el proceso revolucionario.

En este punto, bien vale la pena citar unos extractos del trabajo presentado por Orlando Borrero en su libro, El Trabajo de Dirección en el Socialismo: “…La construcción de la nueva sociedad socialista demanda en forma creciente la presencia de dirigentes con calidad en los cargos de responsabilidad. Hombres y mujeres dotados de características revolucionarias, honestos y con espíritu de sacrificio, capaces de dominar la técnica en la producción y los principios, conceptos, funciones, los métodos y estilos de trabajo y otros atributos en la dirección. Deben ser ejecutivos y sagaces, que se sitúen en los puestos claves como dirigentes con autoridad moral y acertadas perspectivas de la misión que la revolución les encomienda”…

En este orden, destacamos, el planteamiento de una instancia con rango de Vicepresidencia en el Partido Socialista Unido de Venezuela para los Asuntos de Gestión Gubernamental, lo cual le permitiría a la organización desempeñar el papel de acompañamiento, guía y contralor. Esta situación, con toda seguridad potenciara el apego al Plan de la Patria y a las propuestas ofertadas en el plan de gobierno, a la vez, de minimizar algún tipo de desviación o ineficacia que pudiesen presentarse desde el punto de vista administrativo y político, lo cual redundará favorablemente en las soluciones de los problemas comunitarios.

Concluimos, recordando las palabras del presidente Nicolás Maduro, donde deja entrever su angustia al respecto: “El bloqueo del corazón y la mente, la indolencia, la incapacidad, la ineficiencia, es peor que el bloqueo gringo”

www.ramonlobo.psuv.org.ve / @LoboMRamon / @RamonLoboMoreno