Nicolás Maduro: He sido leal al pueblo y a Chávez

Prensa PSUV – Floriana Guzmán// «Ustedes me conocen, saben que yo no soy un Presidente débil, cobarde, manipulable; que no le debo nada a nadie, ni le bajo la mirada a ningún imperio. Ustedes saben que yo soy un Presidente independiente, libre, del pueblo que con valentía he enfrentado todo lo que me ha tocado y que he sido leal al pueblo y a Chávez», expresó el presidente Nicolás Maduro.

Durante la reunión, en el estado Zulia, el mandatario nacional precisó que la Revolución Bolivariana seguirá el rumbo de la recuperación, «los tiempos peores quedaron atrás, vamos para el crecimiento».

«No soy un títere de nadie, ni de grupos económicos, ni de apellidos; yo no sería nada, ni nadie si no fuera por el pueblo de a pie», dijo.

En este sentido, expresó que el 28 de julio el pueblo decidirá el futuro de la patria.

» Yo soy el Presidente pueblo y ustedes son el pueblo Presidente. Así que si van a a buscar gente manipulable, que le deben la vida al imperialismo busquen entre los patarucos», concluyó.