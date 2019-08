La neoconquista de las mentes

Por Salomón Leal

Llegamos al mes de agosto y ya hemos visto cierres de sagas taquilleras de películas y series famosas de televisión. Vimos y vivimos momentos épicos, trágicos, cómicos, románticos y tristes, con el final de series como Juegos de Tronos y La Teoría del Big Bang; o finales de sagas de películas como Avengers, Toy Story y Cómo entrenar a tu Dragón. Fueron finales que generaron más de una lagrima. Vimos miniseries como Chernobyl o la tercera temporada de Cosas Extrañas, cada quien generando impacto a su manera.

Cada una de estas series y películas creó vinculación afectiva con nosotros, conectó con nuestras emociones y generó recuerdos alegres o tristes. Se hizo parte de nuestras vidas. La efectividad de lograr conexión se basa en la facultad que tiene la cinematografía de representar y hacer realidad todas aquellas aspiraciones mágicas y fantásticas como volar, escupir fuego, montar un drago, tener un superpoder, etc. Y lo más grandioso aún, lo plantea desde la cotidianidad de nuestras vidas. Le otorga la oportunidad al débil, al esperezando, al oprimido de ser fuerte, de ser un héroe o de hacer justicia.

Ver estas producciones, sentarse frente a ellas, ayuda a escapar de los problemas cotidianos, de los miedos, las decepciones, las angustias y ansiedades. Cuando una persona pasa por un momento difícil en su vida y ve una película que le gusta, se mete “emocionalmente” en ella. Si la trama es parecida a su mal momento, se identifica con más fuerza y esto podrá ayudar, como una especie de terapia, a sacar las emociones, reprimidas o negadas. Justo en este momento cuando no hay barreras y está la mente conectada, actúan los metamensajes. Todas estas películas y series, son reforzadores del colonialismo. Juegos de Tronos por cierto tiempo fue una especie de vitrina para mostrar como se hacía la política en el imperialismo. Sin embargo, su cierre “polémico y taquillero” mostró que aquellos líderes y liderezas luchadores por la igualdad al final buscan el totalitarismo como forma de gobierno. Además, sufren de disociación psicótica.

En Los Vengadores: Juego Final ¿Quién gana? Los héroes que defienden el sistema, incluso se sacrifica el mayor defensor del sistema: Iron Man/Tony Stark ¿Dónde sucede la escena más emotiva del capítulo final de la serie La Teoría del Big Bang? En la ceremonia de la entrega de los premios nobel otorgado por el gobierno/monarquía sueca ¿Por qué Hippo debe dejar ir a los dragones? Los dragones subvierten los sistemas de gobiernos del hombre ¿Por qué el Vaquero tiene que irse? Porque dio todo lo que tenía al sistema, ya no era necesitado. El mensaje final desde distintas perspectivas es “Todo tiene un orden establecido y así debe ser siempre”. No importa si ofrece formas antipolíticas familiares de pensar y actuar, donde se incluye la ética y la moral, o una ideología emancipadora, la regla general, cuanto más se aleje del orden político establecido, peor es su destino. No importa las revoluciones, las batallas, los rescates, los sacrificios, al final debe prevalecer el sistema existente. Es la única manera de vivir. De no ser así, entonces, surgen miniseries como Chernobyl o la tercera temporada de Cosas Extrañas (entre las más destacas) donde se refuerza la imagen de “Rusos malos”, “Rusos enemigos”, así como se hizo durante la guerra fría.

Sin duda, estamos en presencia de una operación psicológica de gran envergadura para neocolonizar las mentes de las personas. Pues, hoy día, el sistema capitalista se ha visto afectado ante la emergencia de nuevas formas económicas. El socialismo con particularidades chinas se prepara para tomar posesión como la primera economía del mundo. El mensaje en estas producciones es claro. Es un neocolonialismo ideológico sin uso de la violencia, al contrario, adquiere la colaboración y la ayuda cuando por medios propios se busca ver determinada película o serie. Y además, al convertir una persona en fan o seguidora de una película o serie, impone obediencia a sus colonizados.