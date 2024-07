Monagas: Chavistas defienden la victoria de Nicolás Maduro en la plaza Hugo Chávez  

La convicción y determinación de cientos de chavistas del municipio Maturín se puso de manifiesto en la plaza Hugo Chávez en defensa de la victoria electoral que obtuvo el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo 28 de julio y que lo adjudica por reelección para el periodo 2025-2031.

El acto popular al que asistieron representantes de los más de 40 Movimientos Sociales existentes Monagas que, además de haber velado por el triunfo electoral en Maduro, hoy actúan para frenar cualquier evento de violencia que quieran generar en ese espacio los factores de la oposición, asegurando que no permitirán daño alguno contra la figura que simboliza al Comandante Hugo Chávez.

La gran concentración de las fuerzas revolucionarias de la capital monaguense estuvo encabezada por los jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado y el municipio capital, Ernesto Luna y Ana Fuentes, respectivamente.

Luna, agradeció la lealtad, civismo y amor del pueblo chavista que una vez más le dio un triunfo contundente al presidente Maduro, el Gallo Pinto de los bolivarianos.

“En Monagas no permitiremos agenda de violencia, aquí no vamos a dejar que destruyan la estatua del padre de los chavistas, aquí no. Vamos a cuidar y proteger estos espacios”, precisó.

En cuanto a los focos e intentos de conatos de violencia, dijo que habrá justicia, que no hay intocables, al tiempo que exhortó a los líderes de los sectores de oposición a que llamen a la calma a su militancia y simpatizantes para que no estén pretendiendo encender las calles de Monagas.

“Nuestra agenda tiene como puntos fundamentales la paz, el diálogo y la sindéresis política, y seguir trabajando para avanzar en la construcción del mejor país, como lo queremos para nuestros hijos y las generaciones futuras”, puntualizó.

Condenó el ataque comunicacional al que la oposición sometió con gran asedio a los niños, niñas y jóvenes, catalogándolo como un ataque desmedido en el ámbito psicológico, emocional y sentimental por las redes sociales.

Protección a los hijos

“Vamos a protegerlos, le hago un llamado a los padres que cuiden a sus hijos y no los dejen que sean utilizados como carne de cañón en las calles y para incendiar las calles, pues los hijos de los opositores están en el exterior y mis hijos y sus hijos. Alerta máxima dejen quieto a quien está quieto, si jorungan nos pueden encontrar. Nosotros vamos a seguir trabajando por la unión nacional de los venezolanos que salimos a buscar el alimento y lo que necesitan nuestro hijos”, enfatizó.

Anunció para este miércoles la celebración con una gran caravana la nueva victoria electoral, e invitó al pueblo a mantenerse alerta ante cualquier situación que se pueda presentar y encomendó al país y a Monagas en oración por la paz.

“Que Dios eche sus bendiciones en nuestro territorio venezolano y por supuesto en Monagas, encomiendo a nuestro país y nuestro estado a Dios padre por la paz y que reina la calma”, concluyó.