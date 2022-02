Ministro Villegas: El «por ahora» del Comandante Chávez convirtió aquel movimiento en un proyecto de futuro

Desde el Teatro de la Academia Milita, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó que aquel «por ahora» del 4 de febrero de 1992 lanzado por el Comandante Hugo Chávez, se convirtió en una esperanza que convertiría a ese movimiento en un proyecto de futuro y el que lo hizo pasar a la historia como un gran líder revolucionario.

«Esos pequeños segundo pasaron a la historia mercados por el ‘por ahora’ que dio un sentido de futuro a aquella lucha que inicialmente en términos formales había topado con derrota, pero al lanzar el ‘por ahora’ convirtió aquel movimiento telúrico en un movimiento de futuro, en un proyecto y al invocar a Bolívar lo enraíza en nuestra historia», resaltó Villegas durante su participación en el Foro Devenir Histórico de la Revolución Bolivariana: «A 30 años de la Insurrección Militar del 4F».

Asimismo, resaltó que el Comandante Hugo Chávez se le reconoce haber asumido la responsabilidad de aquel movimiento del 4 de febrero, en unos tiempos «en donde la norma era aludirla y haciéndose conocer como líder de un movimiento bolivariano».

Reafirmó que eso tuvo una gran significación y haciendo alusión a palabras del historiador Pedro Calzadilla, indicó que eso le arrebató a la oligarquía el Libertador Simón Bolívar se mármol y bronce que ellos había construido para legitimarse, después de la traición de 1830.

De igual manera, apuntó que aquella muchachada de 1992 invocaron a Bolívar, a Zamora y a Rodríguez, «pero muchos de ellos siguieron de forma fascinada el liderazgo de un joven oficial, quien fue el que demostró en sus clases y su conducta, que era hombre no solo arrojado y valiente (…) sino un hombre compenetrado con una idea y unos principios».

«Es decir, Chávez y el 4F no fueron un movimiento, ni Chávez fue un líder desprovisto de principios, de valores, de raíces históricas que justificaban el paso que daba adelante, no era en modo alguno un aventurero (…) a él lo movía el ansia de pasar a la historia como un gran transformados, como un gran revolucionario, de modo que ese alzamiento del 4F no fue solo simplemente una intentona», expresó.

