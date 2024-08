Ministro Ñáñez: Venezolana de Televisión demuestra lealtad con la verdad

Venezolana de Televisión cumple 60 años, con el lema “Crecimos juntos”, tiempo que en los trabajadores demostraron lealtad en la defensa de la verdad, así lo indicó el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo y presidente de Venezolana de Televisión (VTV), Freddy Ñáñez.

“El lema que hemos escogido para este aniversario es Crecimos Juntos, como una familia y un gran equipo de trabajo. Me enorgullece pertenecer a este equipo, en estos tiempos que me ha correspondido, he conocido la lealtad, el compromiso”, expresó el también ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Muestra de ello fue cuando “afrontamos juntos el sabotaje eléctrico, cómo todos nos reunimos y planificamos salir al aire y mantener la operatividad de Venezolana de Televisión, pese a este sabotaje. Hicimos un enlace con las diferentes radios del país”.

Otro momento fue durante la pandemia de COVID-19, “fueron esos meses que vivimos dentro de VTV, una cantidad de trabajadoras y trabajadores, que jamás dudaron en ponerse al frente, a pesar de los riesgos, a pesar de alejarnos de nuestras familias para que no detuviera la información en tiempos de pandemia”.

“Es imposible no recordar ese asedio en el año 2017, cuando el fascismo intentó desenfrenar el odio”, en ese momento los trabajadores de VTV defendieron el canal.

“Crecimos juntos y nos mantenemos, y que importante es el trabajo que mantenemos, de mantenerse firmes en la verdad”, dijo Ñañez.

VTV