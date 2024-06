Ministro Ñánez afirma que productos comunicacionales han desvirtuado la política

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez estrenó el programa Cable a Tierra en VTV Radio, donde abordó las luchas de los movimientos sociales por un mundo multipolar y de cómo la derecha manipula a los pueblos. En ese sentido, alertó sobre como las grandes corporaciones mediáticas pretenden intervenir en la política a través de la creación de productos comunicacionales tipo Milei en Argentina.

Sin embargo, Ñáñez celebró el nacimiento de un mundo multipolar, porque es lo que garantiza la paz. Al respecto agregó que “tenemos que aprender las lecciones de la historia que la política no es para improvisados y no está dada para hombres y mujeres que no han formado su alma, conciencia y pensamiento en el bien público”.

“No hay pueblos derrotados para siempre, los pueblos se levantan, se transforman, construyen sus caminos, pero cuando veamos hacia atrás tenemos que ver el fenómeno comunicacional que se ha apropiado de la política, que ha reducido la política, al absurdo, que la ha vaciado de contenido, de argumentos, y que la ha convertido en pura emocionalidad. La política no puede ser pura emocionalidad. La política tiene pasión, estamos luchando por ideas, luchamos por un mundo que lo configuramos en la poesía, en la música, en los discursos”, expresó.

“Allí donde han gobernado empresarios, comediantes, advenedizos, neófitos, allí donde ha pasado eso, hemos tenido catástrofes sociales”. Muestra de ello es el caso de Ucrania, donde un día llegó un comediante a la presidencia y no expuso lo que realmente sería su gobierno y el caso de Argentina, “Javier Milei es el experimento, que se ha hecho, todo el aparato de propaganda sionista para sacar del medio, a quienes se han organizado, los partidos, los movimientos sociales, y quienes han hecho vida en su militancia política y tiene un proyecto”, agregó.

Por otro lado, Ñañez compartió las vivencias que experimento tras acompañar al candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro en su gira por el estado Amazonas, la gente se acercó al candidato “es la gente más noble de corazón, trasladarse no es fácil, sin embargo, la concentración fue enorme, el fervor que uno respira, me hace pensar que de allí viene, nuestra terquedad, resistencia, y nuestra esperanza. La resistencia venezolana siempre es una resistencia optimista. De la misma manera como ayer estuvimos en el municipio Mara del estado Zulia, allí estaba todo el pueblo, había más gente a los lados de la tarima que frente a la tarima. La gente quiere decirle que lo ama”.

Explicó que desde la Revolución, tomó la experiencia de las radios comunitarias, y “a partir de allí se creó una política para los medios alternativos públicos y comunitarios. En la era digital la ventaja que tienen es que están anclados al territorio”.

En cuanto al tema deportivo a propósito del inicio de la Copa América, dijo que hay razones para ser optimistas con la Vinotinto.

Por otro lado, Ñáñez hizo mención al despojo de Citgo, “Es tan infame lo que han hecho que no aguantan una revisión, no hace falta ser jurista para darse cuenta de la canallada que cometen. Crystallex dice que el Estado venezolano vulneró su propiedad, el Estado le dice demuéstrame que esa propiedad es tuya, no tiene como demostrarla porque en este país y en todos los países, el Estado es dueño del territorio”. Por lo que señaló que “hay temas que unen a los venezolanos, que están por encima de los partidos, este robo no solo afecta a todos los venezolanos, sino a los venezolanos que están por nacer”.

El también ministro del Poder Popular para la Comunicación explicó además sobre la narrativa de la ola migratoria venezolana, “se ha cosificado, parecieran que en el mundo solo emigran venezolanos, estos canales de comunicación, mostraban a los migrantes venezolanos, irse a pie, luego por el Darién, pero son las mismas cámaras, que apuntan a otro lado, cuando los barcos emigrantes, se hunden en el Mediterráneo, y donde se entierran niños, niñas, ancianos, hombres, mujeres embarazadas, que no tienen el valor noticioso, para estas transnacionales de la comunicación”, puntualizó.

VTV