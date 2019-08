Ministra Evelyn Vásquez : Firmar contra el bloqueo es luchar por la vida

El pueblo venezolano al firmar contra el bloqueo de Donald Trump a Venezuela y su acceso a medicinas y alimentos esenciales, expresa su lucha por garantizar la vida, manifestó este lunes la ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas, Evelyn Vásquez, en Caracas.

Desde la plaza Bolívar de Caracas y acompañada de los trabajadores de este despacho que se sumaron de forma voluntaria a la jornada #NoMoreTrump, enfatizó que “aquí está el pueblo venezolano, los trabajadores del (Ministerio del PP. para la Atención del) Agua diciendo: No More Trump.

“No más agresiones contra el pueblo de Bolívar. No más criminalización. Estamos sus hijos respondiendo a la convocatoria del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, defendiendo la vida, la paz y firmando contra Donald Trump”.

Resaltó que con este documento que será enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pueblo demuestra con su fuerza inquebrantable una ofensiva para seguir en victoria con las políticas sociales que lleva adelante el Ejecutivo Nacional.

Más de 4 mil trabajadores del Ministerio de Comercio dicen No Más Trump

También, el ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional, William Contreras, llevó las rúbricas de los trabajadores de este despacho y destacó que de manera espontánea plasmaron su firma 4 mil 363 funcionarios de los diferentes organismos adscritos.

En esta ocasión, Contreras detalló que solo en Caracas se recogieron mil 512 firmas de los servidores públicos.

“Los trabajadores del Ministerio de Comercio se suman a los jóvenes, abuelos y familias venezolanas que dicen No More Trump, no más guerra económica, intervención contra los intereses del país. Venezuela tiene derecho a su autodeterminación y tiene sangre de héroe”.

VTV