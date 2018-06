Malaverismos: El Cadáver insepulto de la oposición

En la Quinta Caviar, los miembros caídos de la oposición, tratan de crear una estrategia que les permita sobrevivir.

“Somos, como diría el siempre líder, y ante sus pies me rindo, Rómulo Betancourt, un cadáver insepulto”– dijo Henry Ramos Allup ante los miembros de la oposición que se habían reunido en el Gran Salón Pedro Carmona Estanga de la Quinta Caviar, con el fin de encontrar una táctica o una estrategia que les permitiera sobrevivir. Ante las palabras de Ramos Allup, los demás miembros quedaron por un minuto en silencio, en homenaje al líder adeco.

Una vez pasado el minuto, Ramos Allup siguió con la palabra: “La última ocurrencia del compañero Andrés Velásquez, de llamar a un paro nacional, en verdad que es lastimosa, se nota que no conoce la situación que estamos viviendo. No somos capaces de convocar a nadie a ninguna parte, y los vamos a convocar a un paro nacional.” Otra vez los miembros quedaron en silencio, y Ramos Allup dijo: “Pueden hablar, que no he nombrado a Rómulo, que es el único que se merece un minuto de silencio en esta reunión”.

Henri Falcón, aprovechó el descuido verbal de Ramos Allup y tomó la palabra: “Nosotros hemos creado una nueva plataforma política, que no me acuerdo ahorita cómo la llamamos, donde consideramos que con elecciones se puede llegar al poder. Por eso pedimos que nos acompañen”. Hubo otro largo silencio y Omar Barboza tomó la palabra. “Lo que dice el compañero Rómulo Betancourt, o mejor dicho, Ramos Allup, es cierto, somos un cadáver insepulto, nadie sabe qué estamos haciendo. Cómo será la cosa, que ni en mi casa saben que yo soy el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, perdón, estos chavistas me siguen confundiendo con los términos”. Otro silencio, casi lloroso, y tomó la palabra Andrés Velásquez: “Yo dije eso del llamado al paro nacional para que supieran que estamos vivos, fíjense que fui tendencia en twitter. Pero yo sé que la gente nos ve en la calle y por poco nos pone una vela, porque piensan que estamos muertos”.

El señor Simón Villamizar, a quien empezaron a conocer porque sin consultarlo, propuso a Ramón Guillermo Aveledo como secretario ejecutivo de la Mud, tomó la palabra: “Eso es cierto, para que la gente piense que uno está vivo, hay que salir a decir cosas, por eso yo propuse, otra vez, a Ramón Guillermo Aveledo como secretario, para despertar un poco a la gente, y así fue, pero ya no sé qué hacer”.

Entonces, Ramos Allup, viendo que la gente seguía en silencio, prácticamente estaban llorando ante la situación que estaban conociendo, tomó la palabra: “Debo decir que estamos nosotros en ventaja como para dar a conocer una policía diferente. Fíjense, al loquito tirapiedras, el Freddy Guevara, ese está en la Embajada de Chile, donde sabemos que no lo soportan pero se lo tienen que calar. El compañero Luis Florido, ya no está con nosotros porque se llevó hasta el queso que había en la mesa de la comisión de política exterior, Antonio Ledezma, que habla hasta por los codos, y ya se presentó en Colombia para felicitar y empavar a Duque, tampoco está aquí, y de Julio Borges, es mejor que se quede en el exterior haciendo lo que hace, porque aquí no lo quiere nadie. Así que tenemos el campo para nosotros. Pensemos en algo, que ya Eduardo Fernández, El tigre, lo llaman así será por las rayas que tiene, porque por la energía lo dudo, también está proponiendo unos escenarios, y el mejor, según él, es que salgamos a la calle a reunirnos con la gente, para tener un nuevo comienzo”.

Ismael García, que no había dicho nada, al escuchar la última frase de Ramos Allup, lo interrumpió, y dijo: “Eso es, vamos a hacer como los chavistas, vamos a anunciar un nuevo comienzo de la oposición”.