México expresa respaldo al presidente peruano Pedro Castillo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó este lunes su respaldo a su homólogo peruano Pedro Castillo ante la campaña gestada por la derecha en su contra, que pretendía destituirlo.

En su rueda de prensa matutina, el mandatario expresó que “tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es solo apoyar al presidente surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres”.

Con la intención de respaldar a Castillo “en todo lo que podamos”, el jefe de Estado mexicano envió a Perú un grupo de trabajo, encabezado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el cual integran otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y de la Secretaría de Bienestar.

Cuando se busca transformar una realidad, lo mejor es atender a los más pobres. Conferencia matutina https://t.co/uaUNPBE60L — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 13, 2021

López Obrador agregó que, ante la solicitud de apoyo del presidente Castillo, tras una fuerte campaña en su contra en la usan como argumento la inflación en Perú y su supuesta incapacidad para tratar ese asunto económico, decidió brindarle su apoyo.

“Fuimos, siendo respetuosos, a apoyar, sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, pobre, en tiempos difíciles, como parte de una situación derivada esencialmente de la crisis ocasionada por el azote de la pandemia de Covid-19”, pormenorizó.

López Obrador cuestionó que en Perú solo se necesite el 20 por ciento de los votos del Congreso para aceptar una solicitud de destitución presidencial, y el 40 para removerlo.

Es un orgullo que los #ProgramasBienestar del @GobiernoMX son referencia en otros países, por ello, compartimos de manera solidaria con ministros del Gobierno peruano nuestra experiencia en la construcción del Estado de #Bienestar. pic.twitter.com/eXqIF57B4X — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) December 9, 2021

En el caso de Castillo, la moción de vacancia no procedió al no contar con los 52 votos parlamentarios necesarios para continuar el proceso promovido por la oposición.

En tal sentido, el Ejecutivo mexicano remarcó que “allí hay algo que vale la pena comentarlo, porque no sólo es el Perú, durante el periodo neoliberal, los dueños del mundo, porque esto no es casual, fueron creando sistemas de Gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar y que si llegaba un líder popular, lo pudieran rodear y tenerlo atado”.

La moción de destitución presidencial presentada contra Castillo es la quinta propuesta de este tipo que llega al Parlamento peruano en los últimos cuatro años; este mecanismo se implementó contra los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y Martín Vizcarra (2018-2020).

TeleSUR