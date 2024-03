Las mentiras que te dijeron los medios de comunicación al servicio del imperialismo sobre el Comandante Chávez

LAS MENTIRAS QUE TE DIJERON Y ME DIJERON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SERVICIO DEL IMPERIALISMO CRIMINAL SOBRE NUESTRO COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS, HUGO CHÁVEZ. POR ESO REPETIMOS Y ASUMIMOS LA AFIRMACIÓN DE NUESTRO PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO: «COMANDANTE NO PUDIERON CONTIGO Y NO PODRÁN CON NOSOTROS JAMÁS, JAMÁS!!!”. QUE LO SEPAN EN EL MUNDO, VENEZUELA SEGUIRÁ VENCIENDO!!!

● Me dijeron que era como Hitler, pero nunca lo vi asesinando niños o pueblos.

● Me dijeron que era un dictador, pero lo vi ganar 17 elecciones masivamente, en Paz, con apoyo y reconocimiento del mundo entero.

● Me dijeron que tenía presos políticos, y lo que vi fue cómo andaban en libertad los que dieron un Golpe de Estado y lo secuestraron un 11 de abril para asesinarlo.

● Me dijeron que era un totalitario, y lo vi aceptar los resultados del referéndum del 2007, apoyar la pluralidad de partidos e incentivar la creación del Gran Polo Patriótico.

● Me dijeron que era violento en su discurso, pero escuche a otros llamarlo asesino, chusma, mico-mandante, simio, sapo o negro marginal porque él amaba y abrazaba a ancianos, mujeres, jóvenes, campesinos, trabajadores, afrodescendientes, indígenas… al pueblo.

● Me dijeron despectivamente que era un caudillo, y lo vi darle oportunidad de educación, tierra, salud, trabajo y vivienda a la gente.

● Me dijeron que golpeaba a las mujeres, y lo escuché declararse feminista y defender a las mujeres y su participación igualitaria.

● Me dijeron que era un payaso, porque cantaba mostraba su alegría junto al pueblo.

● Me dijeron que regalaba el dinero, pero gracias a él lo que vi fue caer al ALCA y surgir acuerdos de amor y trabajo entre pueblos hermanos que se conformaron en la ALBA – TCP, PETROCARIBE, UNASUR, CELAC…

● Me dijeron que tenía el poder de los medios, y vi, y leí cómo los medios construían las mentiras de lo que les cuento que me dijeron.

● Me dijeron que era populista, (como un defecto imperdonable) y lo que vi fue cómo le dio el Poder al Pueblo.

● Me dijeron que estaba loco, y lo vi devolverle la independencia a nuestra patria.

● Me dijeron que era un loco, y vi como gestiono el lanzamiento en órbita venezolano dos satélites y democratizo el uso del internet para el pueblo.

Me dijeron que había muerto y lo veo…MULTIPLICADO EN MILLONES.

Hasta siempre mi Comandante Chávez!!! la lucha sigue hasta nuestro último aliento.

A once años de tu siembra, ahora NICOLÁS MADURO ES UN PUEBLO INSURGENTE GOBERNANDO LA PATRIA, el Defensor de la Patria, la Paz y en unidad perfecta con nuestro Primer Vicepresidente, Mi Capitán DIOSDADO CABELLO RONDÓN nos han conducido de victoria en victoria popular, cumpliendo su eterna orden: HASTA LA VICTORIA SIEMPRE EN UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA!

PD: Siento que falta algo en mí… porque aunque le veo mi Comandante y reconozco en los millones de rostros en mi país y en otras naciones, nos sigue haciendo falta, Comandante.

CHÁVEZ VIVE, LA PATRIA SIGUE CON NICOLÁS HECHO PUEBLO GOBERNANDO, POR ESO CON NICOLÁS MADURO VENEZUELA SEGUIRÁ VENCIENDO

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO MOROS

