Cabello: Parece que Kuczynki no va a la Cumbre de la Américas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello aseguró desde su programa Con el Mazo Dando que el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien siempre estuvo preocupado por Venezuela ahora no se presentará en la Cumbre de las Américas.

“Yo me imagino a Kuczynki mandándole un mensajito de whatsapp a Trump y este le dice; usted ha sido bloqueado, usted no aparece en la lista de los contactos. Te fuiste papá, preocupado por lo que estaba pasando en Venezuela y ahora es él que no va para la Cumbre de las Américas”, aseveró.

“Se cumplió lo que dije la semana pasada, él renuncio para evadir la justicia, cree que renunciando evade la justicia. Kuczynki tiene la nacionalidad norteamericana, cuidado y se va para los Estados Unidos, protegido por ellos y se olvidarán lo que les robo a los peruanos por vía comisiones de la empresa Odebrecht”, aseguró.

“Así le pasará a Santos, a Macri, a Temer, porque el único argumento que ellos tienen para mantenerse en el poder es favorecer a las cúpulas. Los pueblos tienen que despertar”, finalizó.

Con el Mazo Dando