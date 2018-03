Más de 300 trabajadores de la Fundación El Niño Simón en Lara reafirmaron su compromiso con el Presidente Maduro

Con mucha alegría 348 servidoras y servidores de la Fundación Regional “El Niño Simón” Lara fueron juramentados en apoyo al candidato de la paz y actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, antes los comicios del 20 de mayo.

Entre consignas y canciones los trabajadores de la Fundación refirmaron su compromiso con el mandatario Nacional en acompañarlo a continuar con el legado del comandante supremo Hugo Chávez Frías.

La actividad se realizó en el auditorio Dr. Julio Pérez Rojas de la Gobernación del estado Lara, comenzando con la participación del niño Juan Pablo Álvarez, hijo de la trabajadora de la Fundación Eneyka Castro, quien interpretó las canciones “Ah mundo Barquisimeto”, “Linda Barinas” y “Venezuela”, recientemente Juan Pablo fue ganador en el festival “Un canto para Dios” en la categoría junior.

Sucesivamente los niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo realizaron el montaje teatral “María del Rosario Navas”, valiente mujer que por luchar por la libertad fue apresada; los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Juan Guillermo Iribarren nos deleitaron con el baile de un joropo recio.

En el acto estuvieron presente la Gobernadora garante de soluciones, Carmen Meléndez; Dra. Magaly Gutiérrez, presidenta de la Fundación Nacional El Niño Simón; Lcda. Hernes Flores, gerente de Atención Integral de la Fnns; Lcda. Oleisa Meléndez, directora regional de la Fundación El Niño Simón; Jhoanna Linarez, representante del Sistema de Misiones y Grandes Misiones; y Ginkellys Gutiérrez, secretaria ejecutiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Oleisa Meléndez, Directora Regional de la Fundación “El Niño Simón”, dio la bienvenida a los presentes y a su vez felicitó a los niños y niñas que mostraron su talento en el canto, baile y actuación, también agradeció a las docentes de cada centro por estar siempre ahí brindando formación al semillero de la Patria linda que soñó nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías.

Asimismo, la docente de la institución Diluvina, encargada de representar a los servidoras y servidores de la institución, destacó la importancia de que el presidente Maduro continúe al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte, la Dra. Magaly Gutiérrez, presidenta de la Fundación Nacional “El Niño Simón”, manifestó a los presentes: “Este acto me ha llenado de alegría, por la energía y amor que ustedes transmiten, eso es muestra del compromiso que ustedes tienen con este Gobierno Revolucionario que ha sido impulsivo porque tiene un sistema de protección social, sin discriminación. El Comandante Eterno nos enseñó que la capacidad de amar es infinita”. Igualmente, anunció incentivos laborales y aumento de primas de todos los trabajadores de la institución.

Agregó que en este tercer encuentro vio a los servidores y servidoras de la Fundación dando fe de que hay una victoria segura para el Presidente Nicolás Maduro el próximo 20 de mayo.

De igual manera, Gutiérrez juramentó a los 348 talentos humanos pertenecientes a los 16 Centros de Educación Inicial, Casas de los Niños, salud, administrativos y obreros quienes juraron ante las autoridades presentes trabajar para ratificar al hijo de Chávez el próximo 20 de mayo.

Finalmente, la Gobernadora de las Soluciones Carmen Meléndez felicitó a la presidenta nacional de la Fundación “El Niño Simón” por el esfuerzo que hace junto a sus docentes y trabajadores para brindar una educación de calidad y gratuita al semillero de la Patria: “Ver a esos niños que ustedes forman diariamente, no solo en lo educativo sino en lo cultural, es algo muy hermoso. Hoy nosotros estamos comprometidos cada día más con nuestro pueblo y es por eso que el Presidente Maduro históricamente no le ha doblado sus piernas a nadie, no se ha quebrantado, dando el ejemplo y con su valentía ha creado un pueblo indestructible que trabaja por esa Patria libre y soberana”.

