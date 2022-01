Manuel Rosales dejó sin beca a más de 7 mil universitarios del Zulia

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, dejó sin becas universitarias a más 7 mil 300 estudiantes marabinos que eran beneficiados por Fundación Luis Hómez, denunció el diputado por el PSUV, Juan Romero.

Romero, a través de una nota de prensa divulgada por la tolda roja en su página web, explicó que durante la gestión de Omar Prieto se beneficiaba a 9 mil 700 jóvenes con la beca universitaria de los cuales menos del 20 por ciento fue integrado al programa de becas ahora llamado Jesús Enrique Lossada.

En este sentido, Romero desmintió que el exgobernador Omar Prieto haya dejado una deuda con las universidades privadas ya que canceló las mensualidades de los estudiantes hasta el mes de noviembre cuando resultó electo Rosales.

«Hay una violación constitucional al derecho a la educación al no asumir la continuidad administrativa de estas becas. Alega que no tiene recursos, sería interesante preguntarle porque no destina parte de los 5 millones de dólares que Patricia Poleo ha declarado que recibe de Monómeros al financiamiento de la educación de estos jóvenes», afirmó el Parlamentario.

Con el Mazo Dando