Manifiesto de Carúpano: Legado bolivariano que expresa profundas reflexiones de igualdad y justicia

El 7 de septiembre de 1814, El Libertador Simón Bolívar explicó en el Manifiesto de Carúpano las causas del fracaso de la Segunda República.

En éste Bolívar se quejaba de la injusticia de los hombres y abogaba por la justicia divina, expresaba que los conciudadanos venezolanos no estaban preparados para el ejercicio de la justicia; por lo tanto no eran capaces de desarrollar sus propias leyes, lo que significaba que no podían entender el verdadero concepto de la libertad, la cual se basa en el ejercicio práctico y no solamente en palabras.

El Libertador hace una fuerte crítica al pueblo venezolano, porque no seguía sus ideales y por lo contario celebraba la fuerza del pueblo colombiano ante la posición que asume por la libertad. Este documento contiene un pensamiento claro sobre el colapso de la Revolución, la cual se mantiene en la esfera simplemente política, atropellada por los enemigos de la patria.

Bolívar declara que el establecimiento de la libertad en un país de esclavos es una obra tan imposible de ejecutar súbitamente, que está fuera del alcance de todo ser humano; “porque así como la justicia justifica la audacia de haberla emprendido, la imposibilidad de la adquisición califica la insuficiencia de los medios”.

Con el Mazo Dando