Lula: No es posible que se apoye a un impostor como presidente

“Lo que yo defiendo es que cada país es soberano en sus decisiones; quiero que Brasil lo respeten y lo que quiero para Brasil lo quiero para Venezuela, para EE.UU. y todos los países del mundo”, expresó este martes el Mandatario de Brasil, Lula Da Silva, al dar el balance de la Cumbre Presidencial en Itamaraty, donde rechazó que naciones consideradas adelantadas democráticamente hayan reconocido a un impostor como “presidente interino” venezolano, como lo fue el exdiputado de derecha, hoy prófugo en EE.UU. Juan Guaidó.

“Cuando ellos, la Unión Europea, apoyaron a Guaidó yo les dije: no es posible que el Patrimonio Democrático de la humanidad apoye a un impostor para que sea presidente de un país”, respondió de inmediato a algunos periodistas que le consultaban sobre sus argumentos en defensa de Venezuela.

“Yo siempre dije que la Unión Europea (UE) es un patrimonio del mundo porque superó dos guerras mundiales, y fueron capaces de construir una cosa llamada Unión Europea, que tiene banco central, parlamento e instituciones; eso es rico para las democracias”, explicó durante una rueda de prensa donde dio el balance del encuentro que reunió a Mandatarios Nacionales de países suramericanos en Brasilia.

“Cada país es soberano y debe decidir sobre su régimen político, puede decidir sobre el tipo de elección y cómo hacer sus cosas internas. Es importante que las personas estén claras, el mundo democrático exige a Venezuela pero no le exige lo mismo a Arabia Saudita. ¿Es raro, no?”, planteó, ante el silencio de los periodistas.

Lula recordó que desde que el Comandante Hugo Chávez Frías tomó el poder en Venezuela, se comenzó a construir una narrativa en contra de él y de su gobierno que se ha mantenido a la fecha con las actuales autoridades nacionales.

En contraste, dijo que en su propio país conoció a un fascista, que pasó 4 años sin atender ni conversar con nadie, destruyendo las instituciones democráticas brasileñas.

“Un ciudadano que no era democrático, era un fascista, aquí en Brasil, nunca conversó con sindicatos, indígenas, cimarrones, partidos políticos, con nadie. ¡Y lo conocí aquí en Brasil y el pueblo brasileño lo sacó porque estaba cansado de él!”, espetó, contundentemente, al contrastar lo que ocurrió en el gigante suramericano sin que ningún organismo internacional calificara ese gobierno.

“Yo quiero respetar a los medios y quiero que me respeten a mí”, expresó, al recordar que fueron los mismos medios brasileños lo que lo atacaron a él cuando fue injustamente encarcelado, hecho por el que se vio obligado a dejar su candidatura, haciendo posible que fuera electo el anterior mandatario Jair Bolsonaro, quien, curiosamente, huyó a EE.UU. cuando terminó su mandato.

Comentó que la reunión convocada para este martes, con los presidentes suramericanos, fue muy gratificante “porque muchos de nosotros no nos conocíamos”. Al referirse a algunos mandatarios de corrientes políticas distintas, dijo que el diálogo y la integración han sido fructíferos y eso hace bien a la democracia regional.

Por ello retomó el tema Venezuela, aseverando que no hay ninguna duda que el país es democrático y no hay ni un ápice de realidad en creer lo que se dice negativamente sobre su situación. En este sentido, no titubeó en asegurar que su gobierno siempre apoyará la democracia en cualquier parte del mundo.

“Todo lo que yo pueda contribuir para fortalecer la democracia en cualquier país del mundo, lo haré, porque así es el resultado de la democracia en este país, Brasil”, concluyó.

VTV