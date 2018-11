¡”Nazis”!: Así calificó Florido a sus compinches de la ultra derecha (+Smolansky)

La pelea entre los múltiples sectores de la oposición sigue en efervescencia y esta vez el detonante fue un mensaje de Luis Florido, quien calificó de “Nazis” a sus copartidarios de la Asamblea Nacional en desacato, quienes publicaron una lista con los nombres de los diputados que se opusieron a calificar a José Luis Rodríguez Zapatero como persona no grata para la oposición.

Florido, quien hasta ayer andaba de la mano con Julio Borges pidiendo sanciones y que hoy pretende mostrarse como “moderado”, comparó la acción de sus compañeros radicales, con las aplicada por Adolf Hitler y su ministro de propaganda Joseph Goebbels.

Ante esta acusación, saltó el agente del sionismo David Smolansky, quien acusó de “ignorante” a su excompañero de partido como reacción inmediata ante esta revelación de Florido que ratifica la existencia de una postura supremacista y fascista dentro de la oposición venezolana.

Hitler creo el enemigo necesario en cada evento, cómo en la quema del Reichstag, de la mano de Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania Nazi. De esa misma forma, el extremismo turquesa acusa a la mitad de la AN, creando su lista Tascon, para dividirla.

Sin AN no hay cambio pic.twitter.com/oRbkIPQmsY

— Luis Florido (@LuisFlorido) 9 de noviembre de 2018