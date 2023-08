Lineamientos del primer vicepresidente Diosdado Cabello durante rueda de prensa de la Dirección Nacional del PSUV

LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA DIOSDADO CABELLO RONDÓN, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, DURANTE RUEDA DE PRENSA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV, REALIZADA EL 31.07.2023. NICOLÁS MADURO ES EL HACEDOR DE SUEÑOS Y LA ESPERANZA, GOBERNANDO LA PATRIA PARA LA PAZ, PROSPERIDAD Y FELICIDAD FAMILIAR. SEGUIREMOS VENCIENDO!!!

“Yo disfruto cuando vamos a las marchas, a las comunidades. Las caras de la gente, gente viejita, pequeños, grandes, mujeres, hombres, trabajadores. ¡Aquí estamos para defender la patria! Y no viven con todas las comodidades, en su incomodidad saben que la patria está de primero, con todos sus problemas saben que la patria no puede ser dañada por nada ni nadie. Claro, el pueblo ama la patria, pero esas clases hijos de papi y mami jamás han amado a la patria porque ellos no tienen patria, ellos tienen un amo allá en el Norte, en Estados Unidos”.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA CUANDO SEA, COMO SEA, CONTRA QUIEN SEA

El Compañero Presidente Conductor de Victorias NICOLÁS MADURO trabaja incansablemente por la consolidación de los proyectos y sueños del Comandante Chávez, ajustados a los nuevos tiempos, necesidades y retos aplicando las 3R.NETS 2030 de la Nueva Época y las Siete Líneas Estrategias de Tareas para el año 2023. Lo lograremos, que nadie lo dude porque con el Presidente Hacedor de Sueños y la Esperanza NICOLÁS MADURO, el Pueblo Seguirá Venciendo todos los obstáculos y construyendo la patria bonita para la paz, la felicidad, prosperidad y unión.

Es nuestro destino, lo lograremos, Nosotros Venceremos!!!

NICOLÁS MADURO ES EL HACEDOR DE SUEÑOS Y LA ESPERANZA, ES TODO UN PUEBLO UNIDO GOBERNANDO LA PATRIA PARA LA PAZ, PROSPERIDAD Y FELICIDAD FAMILIAR, POR ESO JUNTO AL COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS, NOSOTROS SEGUIREMOS VENCIENDO!!!

CON NICOLÁS MADURO SI SE PUEDE CONQUISTAR LOS SUEÑOS PORQUE TRABAJO EN EQUIPO, VICTORIA SEGURA!!!

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA

NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO

