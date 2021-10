Lacava: Vamos a darle un megarevolcón a la oposición el 21N

Especial / Prensa PSUV Carabobo – Jueves 07 de Octubre 2021.- El gobernador y candidato a la reelección Rafael Lacava, aseguró que las fuerzas revolucionarias darán un megarevolcón a los sectores de oposición para concretar el 21N el más contundente triunfo del pueblo patriota en Carabobo y en toda Venezuela.

Al destacar la masiva participación popular en el acto de juramentación del comando de campaña “Aristóbulo Istúriz” en la entidad, celebrado en la avenida principal de La Romana, parroquia Miguel Peña de Valencia, Lacava exhortó a la militancia del PSUV a prepararse, con organización y disciplina, para la victoriosa jornada del 21N, fundamentalmente a través de la movilización activa y la estrategia del 1×10.

En este sentido afirmó “ya yo tengo mi 1×10, lo tengo allá en Puerto Cabello, porque yo no puedo pedirle a la gente que tenga 1×10 si yo no lo tengo, ya me reuní con mi 1×10 y ya sabemos qué vamos a hacer el día de las elecciones”.

“Porque las elecciones no se ganan con intención de votos, se ganan con votos, y nosotros, desde el partido y todas las herramientas que tenemos debemos saber a quién vamos a buscar, a dónde debemos ir, cómo vamos a movilizarnos, porque nosotros tenemos que dar un megarevolcón y ese megarevolcón les tiene que durar, como mínimo hasta el 2024, porque hay que proteger a la Revolución y al Presidente Nicolás Maduro cueste lo que cueste”, expresó.

*En defensa de la Revolución*

En este sentido, reiteró que todos los patriotas deben mantenerse unidos y leales en la defensa de la Revolución y de Nicolás Maduro de cara al 21N y más allá.

“Aquí lo llevo en mi corazón a Nicolás Maduro, a mi hermano, a mi Presidente y todos nosotros tenemos que decirle a Carabobo, a Venezuela que aquí manda Chávez y manda Nicolás Maduro, así que nos vemos en la calle, donde siempre nos hemos visto, cuenten con este gobernador el 21 de noviembre para seguir gobernando con ustedes, con los Clap, las UBCh, en la calle con este pueblo glorioso, para seguir gobernando con ustedes como siempre hemos gobernado”, declaró.

Afirmó que Carabobo es un pueblo revolucionario, consciente y comprometido con el futuro de la Patria, el Carabobo Bicentenario, una tierra de gloria y libertad que demostrará, una vez más, que es un territorio leal a la Revolución que se prepara para asegurar la victoria de las fuerzas de la Patria y dar un revolcón a los traidores el 21N.

*Comando ganador*

Por su parte el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, acompañado por la jefa del comando de campaña en la entidad Rodbexa Poleo, exhortó a los carabobeños a mantener la organización para asegurar la victoria de Rafael Lacava y las fuerzas revolucionarias en la entidad el próximo 21N.

Afirmó que con elevada moral bolivariana “de cara al 21 de Noviembre es ese mismo pueblo de Carabobo de hace 200 años llevará a nuestro querido hermano Rafael Lacava a la Gobernación”.

“Ahí se queda Lacava, usted se queda ahí hermano, un hermano que no ha dudado ni un instante en acompañar al pueblo de Carabobo, a pesar de la pandemia, de la cual ha sido víctima cuatro veces y a Rafael Lacava hay que frenarlo para que no se vaya para la calle, lo hemos llamado para decirle “cuídate Rafael” pero a pesar de la pandemia él ha estado ahí en la calle y no le ha fallado al pueblo de Carabobo ni un solo día en los últimos 4 años”, enfatizó.

Cabello destacó que el objetivo a cumplir por todos los integrantes del comando de campaña en Carabobo es garantizar el triunfo de las fuerzas de la Patria en la gobernación y todas las 14 alcaldías de la entidad.

“Carabobo es símbolo de victoria, de soberanía, es Chávez, es Revolución. La tarea fundamental es ganar la gobernación y todas las alcaldías. No podemos dejarle nada a la oposición”, expresó.

*Liderazgo revolucionario*

El comando de campaña “Aristóbulo Istúriz” en Carabobo tendrá en la coordinación general a Rodbexa Poleo, quien estará acompañada por Ekalov González en la secretaría ejecutiva. El mismo está conformado por ocho comisiones o equipos de trabajo, a saber: equipo de organización, coordinado por Samuel Cohen; la comisión de comunicación, coordinada por Nadeskha Acosta; comisión internacional, Saúl Ortega; la comisión de movimientos sociales, bajo la coordinación de Gustavo González.

De igual manera el equipo electoral y de defensa del voto, que será coordinado por Mirian Pérez; la comisión de alianzas, a cargo de Alejandro Marvez; el equipo de Estrategia Electoral que será coordinado por Jesús París y finalmente el equipo de movilización que estará a cargo de José Ávila.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2021 serán electos 23 gobernadores o gobernadoras, 335 alcaldesas o alcaldes, 253 legisladoras o legisladores, lo que incluye ocho representantes indígenas, y 2.471 concejalas o concejales, entre ellos 69 por las comunidades y pueblos indígenas, para un total de 3.082 cargos de elección popular.