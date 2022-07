¡La derecha no descansa! PSUV repudió ataque terrorista al sistema gasífero nacional

Prensa PSUV // Alfer Unamo.- Con fotografías de un nuevo hecho marcado por el odio de la ultraderecha venezolana financiada por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, el Ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, denunció desde la red social twitter, un nuevo ataque al sistema gasífero del país desde el oriente venezolano.

Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, comentó: “la derecha no descansa, y así como el imperialismo norteamericano durante todos estos años ha hecho lo impensable que una mente racional pueda creer que son capaces de hacer”.

Añadió que “esto es parte de la política del imperialismo norteamericano, el ataque a las instalaciones petroleras nuestras; traer mercenarios, algunos de ellos detenidos, otros juzgados por intentos de golpe de Estado y magnicidio en nuestro país, enviados por el gobierno de EEUU. Nosotros repetimos lo mismo de siempre: aquí hay petróleo, pero tienen que pagarlo. Aquí hay un solo presidente y se llama Nicolás Maduro y si ellos quieren petróleo, tienen que hablar con Nicolás Maduro”.

Cabello extendió un exhorto a la población venezolana frente a este nuevo ataque terrorista que muestra la continuidad del ataque multiforme con la paz y la estabilidad del país.

“Este tipo de cosas debe enseñarnos a nosotros que el imperialismo no descansa para nada. Quisieran vernos ellos a nosotros arrastrados, pidiéndoles, eso no va a ocurrir porque este pueblo no está acostumbrado a eso, este pueblo no se rinde y cada ataque a esto va a ser respondido con los organismos de seguridad y llegar hasta los responsables”, afirmó.