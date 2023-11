Juventud conoce pertenencia histórica de Venezuela sobre la Guayana Esequiba

La secretaria de Vocería y Redes Sociales del Comando de Campaña Venezuela Toda, Génesis Garvett, durante una entrevista realizada en el programa “A Pulso” que transmite Venezolana de Televisión (VTV), comentó que en su recorrido por las instituciones educativas verificó que los jóvenes conocen todo lo referente y pertenencia histórica de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Del mismo modo, aseveró que “asumen con una certeza que eso es algo que es de nosotros y quizás no todos tienen el conocimiento jurídico histórico de lo que significa, pero es lo que trasciende al discurso específico y que tiene que ver con un sentimiento”.

Aseveró que Venezuela ha demostrado que se ha aferrado a sus valores de soberanía, independencia y humildad; además, ha demostrado en estos años de dura lucha contra intereses que pretenden dominar económica y financieramente, que como venezolanos “nuestros valores, nos apegamos los venezolanos a la soberanía nuestra independencia y nuestra libertad”

Exclamó que “como joven me siento orgullosa de los espacios en los que puedo defender el Esequibo, porque quisiera contarles a mis hijos que yo defendí el Esequibo”, y aseguró que “hay que ser más valiente a la hora de defender la integridad territorial de Venezuela”.

Asimismo, exhortó que siempre hay que apegarse al espíritu de paz de El Libertador Simón Bolívar y agregó que Venezuela es un país de paz, pero que no se va a doblegar, “siempre vamos a pedir el respeto a nuestra soberanía y el respeto al derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos”.

Al indagar sobre el hecho de que a la juventud actual le llaman la generación de cristal, la también diputada a la Asamblea Nacional (AN) recalcó que en estos jóvenes hay una oportunidad de pensamiento crítico “de una juventud que se cuestiona el mundo y la realidad en la que vive y que al final no es algo negativo sino positivo siempre y cuando se encauce esa rebeldía, ese cuestionamiento, para lograr construir un país”.

Igualmente, exhortó a reconocer el carácter de las todas las generaciones, “la edad no determina la cantidad de rebeldía revolucionaria de la persona”.

Aseguró que “a mí no me parece que nosotros seamos una generación boba, a mí me parece que crecimos en medio de un país en el que se nos hablaba mucho de Bolívar, de Revolución y eso despierta sin duda alguna el carácter de pensamiento crítico de nuestra realidad”.

