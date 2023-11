Juramentados en Barinas comandos municipales y parroquiales Venezuela Toda sector transporte

En una manifestación llena de alegría, euforia y compromiso patrio, desde las afueras del parque La Federación, en el municipio Barinas, este viernes se desarrolló el acto de juramentación de los comandos municipales y parroquiales de la campaña Venezuela Toda del sector transporte; que se encargará de promover el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba; el mismo estuvo liderado por el jefe político de la entidad llanera y coordinador regional del comando, Jorge Arreaza.

Es así, como en este emotivo acto cargado de patriotismo y reflexión, con la participación de cientos de asistentes del sector transporte de la oposición venezolana y quienes apoyan al proyecto bolivariano; así como también, representación masiva de otros sectores, movimientos sociales, partidos políticos, todos unidos junto al Poder Popular; fueron juramentados los comandos municipales y parroquiales.

Asimismo, el coordinador estadal del comando de campaña Venezuela Toda en Barinas, Jorge Arreaza, dijo ante la multitud que “cuando nuestros ancestros derramaron su sangre o entregaron su vida por la libertad de Venezuela, lo hicieron también por los 159 mil 542 kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba, por eso es que en los llanos el tema del territorio es sagrado, yo le agradezco mucho a los compañeros transportistas en este gran comando municipal y parroquial, que no son militantes de la Revolución Bolivariana que son de oposición, por estar acá, todos somos necesarios; esto no es un tema de partidos, de un cargo, de una elección, esto es una consulta para blindar la soberanía de Venezuela sobre el territorio Esequibo”.

Resaltó que “anoche el presidente de Guyana, Irfaan Ali, estaba cenando con soldados en el límite de facto con Venezuela, incluso izó la bandera de Guyana a pocos metros del territorio plenamente venezolano al oeste de esa línea; el vicepresidente de ese país salió diciendo que la semana viene recibirán una visita del Departamento de Defensa, es decir, los que hacen la guerra en Estados Unidos, otra provocación; ellos siempre dicen que Venezuela los agrede, que les quiere quitar su territorio, siempre se ponen de víctimas pero no es así. ¿Quién está financiando los gastos de Guyana en la Corte Internacional de Justicia? No por decirlo yo, ellos lo han dicho, lo han confesado, está en prensa y en libros de exministros de Guyana, lo está pagando la ExxonMobil que quiere ese territorio y sobre todo el mar para llevarse el petróleo”.

Añadió que “el Esequibo es territorio venezolano, y se preguntarán: ¿Por qué no vamos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Nosotros no queremos una guerra, y menos una inducida por una compañía estadounidense, nosotros queremos que se cumpla el Acuerdo de Ginebra de 1966, el mismo que nosotros hemos respetado; donde nos obliga a Guyana y a Venezuela a lograr un acuerdo, una solución negociada, pacífica, entre nosotros (…) los guayaneses han desconocido el Acuerdo de Ginebra desde el año 2015 que entró en escena la ExxonMobil, que descubrió yacimientos petroleros y quieren el territorio para ellos”.

Para concluir, Jorge Arreaza resumió que “esas provocaciones que están haciendo los guayaneses con la ExxonMobil, solo podemos frenarla si salimos a votar masivamente, unidos todos, para garantizar la paz y el derecho internacional; los transportistas, además de votar tienen un gran rol que cumplir el próximo 3 de diciembre, y es movilizar a todos y todas, sin importar si son amigos o no, si vota como usted o no, no importa si va a la misma iglesia que usted o no; hay que llevarlo, hay que convencerlo. Si ese día vamos a votar muchos venezolanos, podemos cambiar la historia y sobre todo podemos garantizarle el futuro a nuestros hijos; ir a votar en el referéndum consultivo es muy importante queridos compañeros”.

Por su parte, Jesús Delgado, directivo de la Cooperativa Barinas Elorza, representante del gremio de transporte opositor al Gobierno Bolivariano; expresó que “el tema que nos une ahora mismo, es la defensa integral del territorio nacional, es un asunto de soberanía; debemos estar claros que en el año 1777 cuando nace como Capitana General de Venezuela este maravilloso territorio, tenía el Esequibo anexado, en el año 1966 con el Acuerdo de Ginebra se hace referencia al derecho que por definición geográfica tiene el estado venezolano de ese territorio (…) esto es un asunto histórico, que nos ocupa a todos en salir a la defensa en este proceso de identificación, de identidad nacional que hoy día reclama a sus hombres y mujeres para la defensa de la soberanía venezolana”.

Prensa Comando de Campaña Venezuela Toda estado Barinas