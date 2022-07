Juramentada en Barinas estructura estadal del Congreso de la Nueva Época 2022

Barinas, 23 de julio 2022 (Prensa PSUV-MinComunas).- El ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, juramentó este sábado a la estructura estadal del Congreso de la Nueva Época 2022, en Barinas, con el propósito de fortalecer la unidad de los líderes y lideresas de los movimientos sociales de la localidad.

El acto que se llevó a cabo en la Cancha de Paz Francisco de Miranda, contó con la participación de 42 Movimientos Sociales, con representantes de la coordinación y Secretaría Nacional de los Movimientos Sociales y tutores, así como también con la coordinación y Secretaría Estadal del Congreso de la Nueva Época.

En este sentido, Arreaza destacó durante el acto que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exhorta a cada movimiento social a defender una causa y liderar una bandera de lucha.

«Ustedes tienen que decirle al país cuáles son sus prioridades y qué necesitamos hacer para que se fortalezca cada movimiento social. Deben manifestar cuáles han sido los impactos de la guerra económica y del bloqueo en cada área», dijo.

En esta línea, Arreaza destacó que «necesitamos ir más allá del chavismo, así que ustedes transportistas, trabajadores, mujeres, vayan por la gente que no ha votado, por los que no militan en partidos, por los que incluso no votan por nosotros. Vayan a buscarlos para luchar por Venezuela, contra el bloqueo y la maldad. Ellos tienen derecho e incluso tendrán voto si quieren trabajar con nosotros».

Además, el Ministro destacó que el reto en estos tiempos es convencer a la juventud que no vivió en los tiempos de la cuarta República, y explicarles que lo nuevo solo se puede construir en socialismo.

«Hemos aprendido de las lecciones. No podemos hacer métodos viejos y politiquería vieja. Los chavistas tenemos que responder a los métodos de Chavez: honestidad, virtud, solidaridad y amor», añadió Arreaza.

Indicadores Revolucionarios

«Este congreso no es un congreso más. El presidente Maduro, manifestó que hay tres indicadores con el que debemos comprometernos como movimientos sociales. El primero; es que no podemos seguir viviendo de la economía rentista y del petróleo. Es hora de activar todos los sectores de la economía», recordó el también enlace político de Barinas.

De este modo, detalló que el segundo indicador, son las redes sociales. «Es otro mundo, la juventud tiene otros códigos, y la opinión pública se mueve es por las redes sociales. Son mucho más versátiles, diversas y peligrosas. Tenemos que aprender a usar las redes sociales desde la conciencia revolucionaria y patriótica».

El tercer indicador, es fortalecer el compromiso revolucionario con el pueblo a raíz de la pandemia, la cual tuvo varios impactos económicos, sociales y emocionales en la sociedad venezolana y el resto del mundo.

Arreaza añadió que en estos tiempos tan complejos el pueblo debe entender que no existen dueños de los movimientos sociales, «el pueblo organizado nace desde la base hacia arriba, no se deja controlar por nadie».

Movimientos comprometidos

Sebastian Piña, representante de la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE), agregó que en este proceso de la nueva época del Congreso, los jóvenes tienen el compromiso de desarrollar las 3R.Nets.

«Es la nueva etapa de transición del socialismo, que vamos a evaluar en este encuentro. Porque nosotros tenemos que renacer, porque somos los líderes de esta Revolución. Tenemos que mirar hacia el futuro», acotó Piña.

También agregó que el sector estudiantil se mantiene unido y humilde. «Somos una sola voz, una sola unión en este Congreso».

Por su parte, Kimberly Chabarri, representante del movimiento de emprendedores del Municipio Ezequiel Zamora, del estado Barinas, manifestó durante el acto que en las comunas tienen grandes experiencias productivas. Además reconoció la labor de los campesinos y productores de la localidad.

Por otro lado, Alexandra Gomez, del Movimiento Pueblos Hermanos, exaltó la importancia del pueblo para la Revolución Bolivariana, y al mismo tiempo recordó que la oposición ha querido minimizar durante muchos años a los venezolanos.

«Damos las gracias porque hemos logrado un gran triunfo durante todos estos años con el bloqueo económico que nos echaron y con la campaña mediática tan terrible, con la que nos quisieron acabar y minimizar. A ellos se los olvidó que todos somos Chavez, que ha pesar que ese bloqueo se llevó a cabo el pueblo se quedó para producir, emprender y trabajar», sentenció Gómez.